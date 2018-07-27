كرة الطاولة.. والنعم

الإنجاز الرائع والمتميز الذي حققته منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة بالحصول على المركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للفردي والزوجي للفئات للعمرية بعد حصد 13 ميدالية، منها سبع ذهبيات في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، حقيقة إنجاز يستحق عليه اتحاد اللعبة كل التحية والتقدير، وهو إنجاز مشرف للعبة في عام الذهب، إذ استطاعت طاولتنا أن تفرض نفسها بقوة على الساحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة ما يؤكد حسن العمل في هذا الاتحاد برئاسة واحدة من أكفأ الشخصيات الرياضية العربية والبحرينية، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ابنة اللعبة وواحدة من أوائل بطلاتها المميزات اللائي حققن نتائج تشعرنا بالفخر والاعتزاز، وتؤكد تميز التعامل والعمل المخلص والدؤوب من الاتحاد وأعضائه الذين تجمعهم روح الأسرة الواحدة التي ليست بغريبة عليهم منذ أن كانوا إداريين أو لاعبين في هذه اللعبة، ولا شك بأن ذلك انعكس على المجموعة في اختياراتها الإدارية والفنية للفرق المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة التي أثمرت هذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات.

نحن سعداء بما تحقق بفضل التعاون المستمر مع الأندية المشاركة في هذا الاتحاد من الأندية القديمة والمؤسسة أو أندية القرى التي أنجبت العنصر النسائي للمشاركة والوصول إلى المنتخبات الوطنية، وبالتحديد أندية عالي وسماهيج وتوبلي التي حرصت على مشاركتهن مع الأندية الأخرى، في الوقت الذي نحن على ثقة بأن مثل هذه النتائج التي تحققت تدعونا إلى المطالبة بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية للاتحاد بزيادة الدعم المالي المخصص لها لكي تواكب التطور الذي نتطلع إليه جميعا، سواء من الأندية الكبيرة التي لا يزال بعضها يواصل العطاء لهذه اللعبة أو من أندية القرى، ونحن على ثقة كبيرة في تفهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للإيعاز لوزير الشباب الأخ هشام محمد الجودر بضرورة تبني هذه المطالب والحرص على تنفيذها للأندية؛ لكي تستمر في المحافظة على المكتسبات وتسهم إسهاما فعالا في دعم أنشطتها لما فيه الخير والصلاح لهذه اللعبة والقائمين عليها. مبروك لكم ولنا ما تحقق ونتطلع إلى المزيد ان شاء الله.

السلة وصيف العرب

سعدنا بالنتائج التي حققها منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، ولا شك بأن هذا المركز (الوصيف) يعد خطوة ايجابية تحسب لاتحاد كرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة واخوانه أعضاء مجلس الادارة بعد الخسارة الوحيدة أمام المنتخب المصري في النهائي، وكلنا يعلم قوة المنتخب المصري سلاويا، الأمر الذي لا يمنع من الاشادة بما قدمه الفريق من مستوى متميز وعطاء اتسم بالروح العالية اسهم في تحقيق الميدالية الفضية الأولى لنا في تاريخ كرة السلة البحرينية التي تحسب للاتحاد. مبروك لسمو الرئيس والإخوة أعضاء مجلس الإدارة، وللجهاز الفني برئاسة المدرب الوطني القدير الكابتن سلمان رمضان والجهاز الاداري وأبنائنا اللاعبين، والله يوفقكم.

*نقلاً عن الأيام البحرينية