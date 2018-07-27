لماذا تعاقدنا مع زاكيروني؟

عندما تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الإيطالي زاكيروني هل كان التعاقد من أجل أن يكون مدرباً لمنتخبنا الوطني؟ أم من أجل أن يقضيها سائحاً يجوب بلدان العالم؟ بحجة مراقبة المنتخبات الآسيوية تارة، ومراقبة لاعبي المنتخب الوطني تارة أخرى، وهل هكذا يكون إعداد الأبيض لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في ضيافتنا مطلع 2019؟ زاكيروني قضى شهراً كاملاً في روسيا لمراقبة المنتخبات الآسيوية، تعرف من خلالها على أشهر معالم المدن الروسية أكثر من التعرف على منتخبات آسيا، وما إن انتهى من جولته في المدن الروسية فإذا به يبدأ مهمته الجديدة، وهذه المرة لاكتشاف معالم أوروبا ومنتجعاتها الجميلة، بحجة متابعة تحضيرات أنديتنا للموسم الكروي الجديد.

نتساءل هنا والحيرة تسيطر علينا ونحن نتابع تلك الجولات المكوكية لمدرب منتخبنا الوطني، عن الهدف الأساسي من التعاقد معه؟ وهل جئنا به لإعداد المنتخب للاستحقاق القادم؟ أم من أجل أن يقضيها سياحة تحت غطاء المتابعة والمراقبة؟ ولماذا لا تلجأ الاتحادات الكروية في العالم لإرسال مدرب المنتخب لمثل تلك المهام الرقابية الوهمية؟ واقعياً لم نشاهد مدرباً يلاحق المنتخبات التي سيواجهها ميدانياً، أو يراقب اللاعبين مع أنديتهم في معسكراتهم الخارجية إلا مع السيد زاكيروني، الذي يبدو أننا تعاقدنا معه للسياحة وليس لقيادة الأبيض.

كلمة أخيرة

كم هي الميزانية التي رصدها الاتحاد لجولات زاكيروني السياحية مع طاقمه المساعد؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية