تدريس خطط كأس العالم للمدربين وطلبة التربية الرياضية

كنت أتمني من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته أستاذاً بكلية التربية الرياضية أن يشكل لجنة من أساتذة كليات التربية الرياضية تخصص كرة القدم وعدداً من المدربين الفاهمين الدارسين وعدداً من اللاعبين القدامي والخبراء وتسجيل جميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018 والاعتكاف علي دراستها وإظهار محاسنها وإبراز عيوبها وأخطائها.. وما طرأ علي اللعبة من تطوير كبير.. فأصبحت الكرات الثابتة هي محور الفوز في معظم المباريات.. والأداء الجماعي أصبح هو النجم الأول والسبب الرئيسي في الفوز وبدأ يختفي النجم الأوحد في الفريق بدليل أن رونالدو ونيمار وميسي وغيرهم من النجوم لم يفيدوا فرقهم بل إن الأرجنتين عانت كثيراً بوجود ميسي مع الفريق واتهموه بأنه هو الذي يتدخل في تشكيل الفريق والتغيير أثناء المباريات.

أتمني أن تشكل اللجنة في أسرع وقت وتعكف علي الدراسة شهراً أو حتي شهرين وتدور حلقات نقاشية للوصول إلي أهم السمات التي يجب أن يتعلمها المدربون وطلبة كليات التربية الرياضية وتلقي الكتب التقليدية القديمة في سلة المهملات.. وقد حاولت قراءة أحد كتب كرة القدم التي يتم تدريسها بكلية التربية الرياضية وهو كلام نظري إنشائي لم أخرج بفائدة من ثلاث صفحات قمت بقراءتها ولم أتمالك نفسي وألقيت بالكتاب من النافذة لأن معلوماتي وثقافتي في كرة القدم أنا والملايين مثلي تفوق عشرات المرات ثقافة ومعلومات مؤلف الكتاب.

الكرة مثل كل الرياضات علم يتطور كل يوم وفيه جديد باستمرار ويجب أن نواكب هذا التطور ولن يكون إلا بتشكيل لجنة من المتخصصين الكبار الفاهمين تنفق عليها وتصرف عليها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي حتي يتم تخريج جيل من المثقفين المتعلمين ويستفيد منها اللاعبون والمدربون وكل عشاق كرة القدم.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية