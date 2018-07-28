تعزيز دفاع الوصل

دخلت الكثير من الأندية سوق الانتقالات الصيفية بقوة، وكشفت عن رغبتها في المنافسة على بطولات الموسم المقبل، بعدما شهد الميركاتو حراكاً واسعاً على مستوى أندية النصر والشارقة على سبيل المثال.

وفِي الوقت الذي كان من المفترض أن يعزز فيه الوصل صفوفه بالعناصر المحلية، خصوصاً على مستوى الدفاع، لم نشاهد أي صفقة تحسن من وضع الفريق الذي بحاجة فقط إلى تعزيزات في مراكز محددة.

مشكلة الإمبراطور باتت معروفة لجميع المتابعين، الفريق يمتلك 11 لاعباً بإمكانهم المنافسة في الدور الأول، لكن البدائل تخذلهم، ولا سيما أن العناصر الموجودة في الدكة لا تشكل الإضافة المطلوبة.

التعاقد مع خميس إسماعيل يشكل إضافة نوعية ومختلفة بلا شك، وهو أفضل من عبدالله النقبي في مركزه، باعتباره لاعباً دولياً وصاحب خبرة كبيرة، لكن ما زال الوصل بحاجة إلى توفير البدائل التي تمكنه من المنافسة على لقب الدوري والبطولات الأخرى.

جماهير الأصفر من أهم مكتسبات أي موسم رياضي ويجب المحافظة عليهم، لذلك على الإدارة التحرك لإكمال نواقص الفريق، والاستفادة من أخطاء آخر موسمين لئلا تتكرر السلبيات ذاتها في الموسم المقبل.

هناك أيضاً أسماء شابة في المنتخبات الوطنية، يمكن أن تشكل الإضافة للفريق، لكنهم بحاجة إلى دقائق لعب أكبر، وهذا ما يمكن أن يقدمه المدرب الجديد للفريق، عكس المدرب السابق رودولفو الذي كان يركز على الأكثر جاهزية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية