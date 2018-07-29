قائمة تقليدية للأبيض

قائمة تقليدية تلك التي أعلن عنها المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني، للانضمام إلى التجمع الأول للأبيض في معسكر سالزبورغ من الأول إلى إلـ 19 من أغسطس المقبل، في إطار تدشين تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2019، وكما كان متوقعاً، لم تشهد القائمة أي جديد يذكر بوجود الأعمدة الرئيسة، كما أنها لم تسجل كذلك أي غياب للعناصر الأساسية، التي مثلت الأبيض في خليجي 23 في الكويت مطلع العام الجاري، ما يؤكد أن قائمة الأبيض المعلنة هي الأفضل بدليل أنها لم تشهد تغييرات تذكر، باستثناء استدعاء بعض اللاعبين الصاعدين للتجربة، أبرزهم المهاجم سعيد جاسم.

معسكر النمسا يمثل تدشيناً رسمياً لمرحلة الإعداد لنهائيات آسيا المقبلة، وسيتبعها معسكر آخر في الفترة من الأول إلى الـ 12 من سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان أمام ترينيداد وتوباغو ولاوس يومي السادس والـ 11 من سبتمبر، فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث في أكتوبر لمدة عشرة أيام يتخلله لعب مباراتين أمام هندوراس وفنزويلا، على أن يختتم الأبيض تحضيراته بمعسكر داخلي في نوفمبر وآخر في ديسمبر، سيتخللهما خوض عدد من المباريات الودية، وبإذن الله لا تكون مع منتخبات أمريكا اللاتينية، لأن من يتابع وديات المنتخب يشعر بأننا نستعد لبطولة في أمريكا الجنوبية وليس كأس آسيا.

كلمة أخيرة

التجمع الأول للمنتخب إعلان رسمي عن بدء مرحلة هي الأصعب في تاريخ الكرة الإماراتية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية