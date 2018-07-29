مفاجآت زاكيروني

الكثير من الملاحظات على قائمة المنتخب الأول التي أعلنها المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، استعداداً لكأس آسيا وخوض المعسكر الأول قبل بدء العد التنازلي للبطولة التي تأمل فيها الجماهير الإماراتية تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في التاريخ.

لا خلاف على أن زاكيروني يطمح لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما شاهدناه في القائمة التي ضمت أسماء لم نتوقع رؤيتها، منها عناصر عائدة من إصابات طويلة وأخرى لم تقدم شيئاً يذكر في الدوري.

يمكن أن نضع العذر للمدرب الإيطالي في أن الدوري ضعيف في عملية إفراز المواهب، وبالتالي دائماً ما نشاهد الركيزة الأساسية حاضرة ولا تتغير، كما أن التشكيلة الأساسية معروفة للجميع، ومن الممكن أن يختلف أسلوب اللعب فقط.

لكن هناك أسماء ظهرت بشكل مميز في الدوري العام الماضي وأيضاً مع المنتخب، مثل خليفة مبارك، بعد ما قدمه في خليجي 23، وكنا نأمل من المركز الإعلامي للاتحاد توضيح أسباب عدم اختياره، وغياب أسماء أخرى إلى جانب لاعبي الأولمبي، حتى لا تكثر الأقاويل، خصوصاً أن المنتخب بحاجة للاستقرار، لذلك لا بد من توضيح هذه الأمور بتصريح من المدرب أو جهازه الإداري.

أيضاً من خلال متابعة الأسماء المستدعاة، ما زالت مشكلة غياب القائد حاضرة في المنتخب، وقد يختلف البعض في هذه النقطة، لكن هناك أسماء موجودة صالحة لقيادة الأندية، وليس الأبيض.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية