فوضى المواسم السابقة

تغيير مدربي فرق كرة القدم في المسابقات المحلية الإماراتية أصبح ظاهرة في المواسم الماضية، وكانت النتائج السلبية السبب الرئيس في الإقالات، خسرت الأندية مدربين جيدين كان بإمكانهم أن يحدثوا نقلة نوعية في بعض الفرق وأن يسهموا في تطوير المستوى الفني للمسابقات بشكل عام.

التركيز على تغيير المدربين وإهمال الجوانب الأخرى لا يحل مشاكل الفرق الضعيفة إلا في حالات استثنائية، خصوصاً عندما ينتفض اللاعبون على أنفسهم مؤقتاً ثم يعودون إلى سابق عهدهم.

هذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من المتابعات النقدية والتحليلية في الفترات الماضية، لكن الوضع بقي على حاله.

من الحكمة أن تسلط إدارات الأندية الضوء على هذه القضية قبل انطلاقة الموسم، وأن تجتمع مع بعض المشجعين المؤثرين وشرح خطورة التغيير العشوائي وما له من أضرار فنية ومادية.

من الواضح أن الجهة التي تختار المدرب تعرف سيرته المهنية وقدراته، لكن المدرب في حاجة إلى لاعبين جيدين يستطيعون الصمود في المسابقات المحلية أمام الفرق الأخرى.

حركة تغيير المدربين في الأندية المحلية يجب أن تبقى بطيئة، أي أن تكون محدودة وعند الضرورات القصوى، لذا فإن الخطوة الأولى تكمن في اختيار المدرب المناسب.

نريد فرقاً محلية تترك بصمات واضحة وتقدم منتجاً فنياً يخدم الكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية، وفوضى تغيير المدربين ومناهج التدريب لا تخدم هذا الهدف.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية