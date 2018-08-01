العميد.. الاتحاد!

في التاسع عشر من إبريل عام 2005م الموافق العاشر من ربيع الأول 1426هـ أقامت الهيئة العامة للرياضة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) احتفالاً كبيرًا في قصر المؤتمرات بجدة لتكريم (أوائل المؤسسين للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية)، رعاه الأمير سلطان بن فهد (الرئيس العام آنذاك). وكان من بين الشخصيات الكبيرة التي تم تكريمها، وعددها يزيد على أربعين (رائدًا)، العم حمزة حسين فتيحي؛ باعتباره مؤسس نادي الاتحاد، والعم أحمد قاروت؛ باعتباره مؤسس نادي الوحدة - يرحمهما الله -.

في تلك المناسبة أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب كتابًا (توثيقيًّا)، أسمته (الرواد.. أوائل المؤسسين للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية)، وأوردت فيه معلومات موسعة وموثقة عن تاريخ الرياضة وتأسيس الأندية الرياضية، وعند الحديث عن نادي الاتحاد كان مما ذُكر في الكتاب معلومات عن مؤسسه، تقول (عندما تذكر الرياضة نجد حمزة فتيحي على رأس القائمة؛ إذ كان أحد المؤسسين واللاعبين بفريق الرياضي [أول فريق في جدة] عام 1345هـ، ثم شارك مع بعض الرواد الرياضيين في تأسيس نادي الاتحاد عام 1347هـ..). والكتاب أشرف على معلوماته (الموثقة) وطباعته وظهوره الدكتور صالح أحمد بن ناصر، وكان يشغل منصب (وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب)، وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمناسبة. إذن، كل ما ذكر في الكتاب كان (رسميًّا)، ولن أورد شيئًا مما ذُكر عن أي نادٍ آخر غير الاتحاد (فليس ذلك موضوع حديثي).

يذكر الكتاب عن أحمد فتيحي ما نصه: (.. أسس عددًا من الأندية منها [النادي الأهلي] في جدة، بمشاركة أول رئيس له، وهو الأستاذ حسن شمس عام 1355هـ، و[فريق الاتحاد المدرسي]، وغيره من الفرق التي لم يكتب لها الاستمرار).

الشاهد في الموضوع أن الكتاب (الرسمي) الذي صدر عن جهاز الرياضة (الحكومي) يدون التاريخ الذي يثبت تاريخ نادي الاتحاد بما يتوافق مع ما أثبته (مؤرخو) النادي في كتبهم المطبوعة، إضافة إلى أنه يتوافق مع ما أثبته مؤرخون محايدون (غير اتحاديين)، يجزمون أن الاتحاد هو أول نادٍ تأسس في المملكة العربية السعودية، وهو (عميد) الأندية السعودية بلا جدال.

كلام مشفر

* أول كتاب صدر يؤرخ للاتحاد أصدره د. محمد أمين ساعاتي (رائد التأريخ والتأليف الرياضي في المملكة)، وعنوانه (الاتحاد في التاريخ)، ويتحدث بالتفصيل عن كيف تأسس، ومَن هم مؤسسوه، ومراحل تأسيسه. والكتاب صدر عام 1382هـ، وهو (أول كتاب رياضي لمؤلف سعودي).

* الكتاب كتب مقدمته الأمير عبدالله الفيصل (رائد الرياضة السعودية). وموافقة سموه بعد اطلاعه على محتوى الكتاب وتواريخه على كتابة المقدمة، وإشادته بما جاء فيه، تعني (المصادقة) على ما وثقه من تواريخ ومعلومات ووثائق. ويا ليت سعادة الدكتور أمين يعيد طباعته من جديد؛ فهو إصدار ثمين.

* من الإصدارات التي وثقت تاريخ تأسيس الاتحاد والرياضة السعودية كتاب (تاريخ الحركة الرياضية في المملكة)، أصدر د. أمين طبعته الأولى عام 1389هـ، وثلاث طبعات أخرى لاحقًا (مزادة ومنقحة)، وكلها تورد معلومات (موثقة) عن تاريخ الرياضة والأندية السعودية وتأسيسها.

* من الكتّاب الكبار الذين اهتموا بتاريخ الاتحاد، وأصدروا عنه العديد من المؤلفات التي (وثقت تاريخه)، الأستاذ صالح سعيد العمودي، وأول كتبه (الاتحاد قوة)، صدر عام 1408هـ. وأذكر من إصداراته كتاب (ثلاثية القرن)، وكتاب (الاتحاد إعجاز وإنجاز).. ومن أهم كتبه (رحلتي والاتحاد)، وهو سيرة حياة الأستاذ أمين عبدالله أبو الحسن، يتحدث فيها بالتفصيل عن تاريخ النادي، وحياة (أبو الحسن) (الوفي) في أروقته.

* من المؤلفات الرياضية الرصينة جدًّا التي يعتد بها كتاب الأستاذ عبدالله جار الله المالكي (تاريخ الرياضة السعودية)، صدر عام 1415هـ، وهو سفر ضخم، يوثق تاريخ الرياضة والأندية السعودية، وفي مقدمتها نادي الاتحاد.

* هناك أسماء ومؤلفات أخرى (تاريخية)، مثل كتاب (تاريخ نادي الاتحاد) الذي صدر عام 1399هـ، للدكتور عبدالإله ساعاتي، وكتاب (تاريخ الاتحاد) للزميل حمد الراشد، وكتاب (أولويات رياضية) للزميل عابد الحربي، وكتاب (موسوعة نادي الاتحاد) للدكتور عمر ساعاتي، وكتابه الآخر (الاتحاد بطل القرن) وهو سبعة أجزاء، وكتاب الكابتن فريد زاهد. وكل هذه الكتب (الحديثة) حاصلة على فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية (ردمك)!

* وهناك أيضًا مؤرخون (حقيقيون)، وليسوا اتحاديين، (ثبتوا) تاريخ نادي الاتحاد في مؤلفات أصدروها، منهم المؤرخ الأستاذ محمد القدادي في كتابه (التاريخ الرياضي في عهد الملك عبدالعزيز)، وأيضًا المؤرخ الدكتور الشريف أحمد مرشد. انتهت المساحة، وللموضوع صلة (إن لزم).



*نقلاً عن الجزيرة السعودية