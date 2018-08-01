كأسا أفريقيا للأهلي والمصري؟

الأهلي هزم فريق تاون شيب بطل بوتسوانا علي أرضه في العاصمة جبروني أو خبروني كلاهما نطق صحيح.. سجل هدف الفوز قلب دفاع مالي المارد كوليبالي وضمن الأهلي بنسبة 90% الصعود لدور الثمانية "دور الإقصاء" برصيد سبع نقاط.. بينما صعد مستريحاً الترجي التونسي بعشر نقاط بعد الفوز علي كمبالا سيتي الأوغندي.

في كأس الكونفدرالية اقترب المصري البورسعيدي من دور الثمانية بعد الفوز علي نهضة بركان المغربي بهدف جميل احرزه اللاعب إسلام عيسي وكان حسام حسن قد رسم له خطة الهدف علي نجيل الملعب قبل نزوله مباشرة.

تصدر المصري قمة المجموعة بثماني نقاط ويليه نهضة بركان "المتواضع" جداً برصيد سبع نقاط.

فوز الأهلي والمصري مؤشر وضوء يضئ الطريق للفريقين للصعود لنهائي كأسي أبطال الدوري والكونفيدرالية ويعطينا الأمل في فوزهما معاً بالبطولتين وهو ما حدث مع الأهلي والمقاولون العرب عام 1982 والأهلي والزمالك عام 1984.

الأهلي هزم تاون شيب في قلب مدينة جبروني وهي بلد عجيبة لا نظير لها في الدنيا.

أقصد دولة بوتسوانا فهي دولة يطلق عليها من دول "الجيب" لأنها تقع وسط دولة جنوب افريقيا تحيط بها جنوب افريقيا من كل الجهات وجزء صغير جداً من دولة ناميبيا.. أي أن الطائرات تقلع وتهبط في قلب بوتسوانا التي تقع في قلب جنوب افريقيا.

ليست وحدها فهناك دولة أخري تقع في قلب دولة جنوب افريقيا اسمها مملكة سوازيلاند وهي مملكة وليست جمهورية ويربطها بجوهانسبرج خط سكة حديد مع أن سوازيلاند دولة من دول الجيب في جنوب افريقيا مثلها مثل دولة بوتسوانا التي كانت "محمية" بريطانية أو مستعمرة بريطانية صغيرة في قلب جنوب افريقيا.. وحصلت علي استقلالها عن انجلترا في سبتمبر عام 1966 وتعداد سكانها أقل من 2 مليون نسمة.. ربما مليون وسبعمائة وخمسون ألف نسمة لكنها دولة وتشارك في البطولات دنيا فيها العجب!!



*نقلاًَ عن الجمهورية المصرية