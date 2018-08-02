العين ومواجهة السبت

خسر فريق نادي العين مباراة الذهاب في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال أمام وفاق سطيف الجزائري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن الدور الـ 32. على الرغم من أن الكرة الأفريقية تتقدم على الآسيوية من حيث القوة البدنية والمهارية، فإن فريق العين كان نداً قوياً لسطيف وقدم ما استطاع في مواجهته الرسمية الأولى الموسم الجاري.

لم يكمل الزعيم استعداده بعد وهو في طور التحضير للموسم الجديد، حيث تنتظره بطولات عدة، منها كأس العالم للأندية والبطولة الآسيوية، فضلاً عن مسابقات الموسم المحلي.

في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، ربما يستطيع العين تحقيق ما يصبو إليه، لأنه يمتلك مقومات تغيير النتائج حتى إن لم يكمل فترة إعداده.

انضمام السويدي ماركوس بيرغ إلى تشكيلة الزعيم في المباراة المقبلة سيعطي قوة لخط الهجوم وللفريق بصورة عامة، لكن وفاق سطيف أيضاً سيلعب بالطريقة التي تضمن له العبور إلى دور الـ 16.

الحكم على مستوى العين من خلال مباراة رسمية واحدة ليس منطقياً، فهو في حالة إعداد، وجهازه الفني يعرف البطولات التي تنتظره.

تحليل المباراة بعيداً عن العواطف وتشخيص العلل الفنية ووضع المعالجات المناسبة من مهام المدرب، أما الجهاز الإداري فعليه أن يتبنى الجانب المعنوي واستنهاض الهمم ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة السبت.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية