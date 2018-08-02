قرار إدارة نادي العين بعدم إرسال لاعبيه الدوليين للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني ستترتب عليه عقوبات حسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين، وفي المقابل عدم إشراك العين للاعبيه الدوليين في المباراة المقبلة أمام فريق وفاق سطيف الجزائري في إياب البطولة العربية سيعرض العين واتحاد الكرة للعقوبة من قبل الاتحاد العربي، لأن هناك اتفاقاً وعقوداً جرى اعتمادها والتوقيع عليها بين الطرفين تلزم الأندية المشاركة باللاعبين الأساسيين والدوليين، وعليه، فإن عدم إشراك العين للاعبيه الدوليين العشرة من شأنه أن يعرض النادي والاتحاد للعقوبة.

الاتحاد العربي وعبر مدير البطولة طلال آل الشيخ أكد أن الإخلال بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الإماراتي والعربي من شأنه أن يعرض النادي والاتحاد للعقوبة، وأكد أن الاتحاد العربي منح اتحاد الكرة الإماراتي شهرين مهلة لمناقشة توقيت المباريات بدون أن يعترض على الموعد، وعليه، فإن عدم إشراك اللاعبين الدوليين في مباراة السبت وإرسالهم إلى معسكر المنتخب يمثل خرقاً للوائح المتفق عليها وسيعرض المخالف للعقوبات، وإذا كان اتحاد الكرة على علم ببرنامج المنتخب، كما أنه على دراية بموعد مباريات البطولة العربية، فكيف سقط وأسقط معه العين في فخ العقوبات؟

كلمة أخيرة

اتحاد الكرة وضع نفسه في موقف الخصم والحكم ضد العين المطالب بالتمثيل المشرف للوطن، فهل من المنطق أن يدشن الاتحاد موسمه الجديد بأزمة؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية