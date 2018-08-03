الطائرة والتنظيم ونصيب والتكريم

التصريحات التي أدلى بها الأخوة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة من خلال الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس المجلس أو من خلال جهاد خلفان نائب الرئيس، أكدت تفهم الأخوة بشأن ما حدث في البطولة الآسيوية للشباب للكرة الطائرة التي نظمها الاتحاد مؤخراً، وإن كانت الاعترافات مبطنة وليست على مستوى تحمل المسئولية بشأن حصولنا على المركز التاسع، وهو مركز غير متوقع بالنسبة للكرة الطائرة البحرينية في مثل هذه البطولة التي أقيمت على أرضنا وبين جماهيرنا العاشقة لبطولات الصالات، وكنت أتمنى أن يعلنها الشيخ علي بن محمد أن هناك أخطاء حدثت وسنحاول تلافيها مستقبلاً، خاصة وأنه كما أشار إلى أنها لا توازي الطموحات التي كان يتطلع لها الاتحاد، والذي عودنا على تحقيق النتائج الايجابية من خلال المنتخبات أو الأندية ولكنها أخطاء كان يمكن تداركها وأن لا تحدث مرة أخرى، خاصة وأن خسارة واحدة أبعدتنا كثيراً عن المراكز المتقدمة في هذه البطولة، وكذلك حسبة لم يحسب لها الجهاز الفني للفريق من خلال التعامل مع المجموعة التي كنا فيها، والتي تعتبر دروسا أيضاً للجهاز الفني بقيادة الأخ العزيز الكابتن يوسف خليفة، وأتمنى كما أشار الرئيس إلى أن النظام الجديد هو الذي أوقعنا في هذه الغلطة التي دفعنا ثمنها غالياً خاصة وأن البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا.

أو فيما يتعلق بتصريح الأخ جهاد خلفان بخصوص النجاح التنظيمي للبطولة فهو كلام مردود عليه يابوعبدالله، فنحن لسنا بغريبين عن النجاح في التنظيم وهو أمر مفروغ منه فقد عودنا الكل في هذا التمييز في النجاح بالطائرة أو أي لعبة أخرى، ولكن هذا لايمنع من الاشادة بكم كمجلس في السعي لتكريم ضيوفكم التكريم اللائق والتنظيم الرائع.

جعفر نصيب

وشخصياً كنت أتمنى من الأخوة في الاتحاد استغلال هذه الفرصة لتكريم واحد من رواد العمل التطوعي في الكرة الكائرة، وهو الأخ العزيز حعفر نصيب في هذا التجمع الآسيوي الكبير واستغلال فرصة المباراة النهائية ليكون لنا تواجد معنوي وتقديري إلى المحاضر الدولي والحكم السابق وأحد قدامى الإداريين في اللعبة منذ تأسيس الاتحاد عام 1974، ومنحه درعاً تذكارياً وشهادة تقدير من الاتحاديين الآسيوي والبحريني تقديراً لدوره المميز وعطائه الذي لا ينسى بدعم ومساندته لمجالس إدارات الاتحاد على مدى السنوات السابقة في حصول الحكم الخليجي والبحريني، إضافة إلى العربي على المكانة اللائقة بهم من خلال عمل بوعلي في لجان الاتحادات العربية والآسيوية والدولية على مدى حوالي 40 عاماً.. تحية تقدير واعتزاز إلى أخي العزيز جعفر نصيب الذي تعاملت معه لسنوات طويلة كأمين سر للاتحاد أو عضو لجنة في الاتحادين العربي والآسيوي والله يعطيك الصحة والعافية فقد شرفت الكرة الطائرة البحرينية وكنت خير سفير لها.

*نقلاً عن الأيام البحرينية