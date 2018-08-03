الميركاتو الصيفي (2-3)



الميركاتو الإسباني

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تتراجع سوق انتقالات اللاعبين المتعلقة بالأندية الإسبانية عن مصاف بقية الأسواق الأوروبية.. فحتى كتابة هذا الموضوع يبدو واضحًا تفوق الميركاتو الإنجليزي والإيطالي على الميركاتو الإسباني تحديدًا.. ففي السنوات الأخيرة دائمًا تفوقت الأندية الإسبانية في تعاقداتها مع اللاعبين خصوصا قطبيّ الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة اللذين دفعا أموالا طائلة واستقطبا أفضل النجوم في الساحة مما جعلهما الناديين الأقوى في العالم على الإطلاق!

ريال مدريد كان محور الحديث بشأن الميركاتو الإسباني تحديدًا بعد أن فرط بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس الإيطالي في صفقة أحدثت جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية وتصدرت أخبارها أبرز الصحف العالمية.. تنازل إدارة أبطال أوروبا عن ابن ماديرا كان من المفترض أن يقابلها رد فعل كبير في سوق الانتقالات لمحاولة تعويض غياب الدون المؤثر جدًا عن المرينغي ولطمئنة الجماهير المصدومة من رحيل أهم نجم للفريق خلال السنوات التسع الماضية.. بيد أن إدارة الريال بقيادة فلورنتينو بيريز لم تدخل الميركاتو بقوة كما كان متوقعًا بل اكتفت بالتعاقد مع اللاعبين الثلاثة الشباب جونيور، أودريوزولا وأندري لونين الذين يحتاجون لبعض الوقت ليصبحوا على نفس القدر من الشهرة والنجومية..

وبحسب بعض التقارير الصادرة من إسبانيا فإن المدرب الجديد للريال لوبتيغي طلب من بيريز التعاقد مع لاعبين آخرين وعدم الاكتفاء بما هو متاح.. ميركاتو الريال لم ينته بعد ولا يبدو منطقيًا أن تكتفي الإدارة بهذه التعاقدات الخجولة.. لذلك ربما تشهد الأيام المقبلة حتى موعد إغلاق الميركاتو صفقة أو صفقتين مدوّيتين من العيار الثقيل!

برشلونة بعد أن فقد بعض اللاعبين المهمين مثل إنيستا وباولينيو ودين.. يبدو هو الآخر عاجزًا حتى الآن من التعاقد مع لاعب “سوبر” يعطي الإضافة للفريق.. فبعد فشل إدارة النادي في إقناع نجم اتليتكو مدريد الفرنسي جيرزمان بالقدوم لملعب الكامب نو.. اكتفت “الإدارة” بالتوقيع مع بعض الأسماء التي تقل كثيرًا عن جودة النجم الفرنسي.. إذ تعاقد برشلونة مع البرازيليّين ميلو ومالكوم بالإضافة للمدافع الفرنسي لينجليت..

قد يكون لمالكوم وميلو تحديدًا شأن كبير في مستقبل الفريق؛ نظرًا لما يمتلكانه من إمكانات فنية عالية.. لكن الجماهير الكتالونية ربما لن تراهن عليهما خصوصًا بعد صدمة صفقة ديمبلي الخاسرة والتي كلفت خزينة النادي مبالغ طائلة.. برشلونة يبحث عن لاعب وسط بجودة عالية وربما يقوم بإبرام إحدى الصفقات الكبيرة قبل أن يقفل الميركاتو!

بعد تجديد عقد غريزمان والتعاقد مع نجم موناكو الفرنسي ليمار بصفقة قياسية للنادي بلغت 70 مليون يورو.. أصبح الفريق الحالي لأتليتكو مدريد هو الأغلى في تاريخه على الإطلاق.. إذ لم يسبق للروخي بلانكوس أن رفع سقف إنفاقاته في الميركاتو لهذا الحد.. ورغم ذلك يبدو أن إدارة النادي لن تكتفي بذلك وستستمر في البحث عن لاعبين آخرين سيحتاج الفريق لخدماتهم.. المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد وحدد بعض الأسماء ومنها مهاجم ميلان الكرواتي كالينتش ومهاجم تشيلسي البلجيكي باتشواي ومن المتوقع قدوم أحدهما في الأيام المقبلة.. بينما ستضطر الإدارة للبحث عن لاعب ظهير أيمن جديد بعد تأكيد خروج الكرواتي فرسالجكو باتجاه انتر الإيطالي!

*نقلاً عن البلاد البحرينية