من كوبر لاجيري .. ياقلبي لاتحزن!!

لا أدري السر وراء حظنا الهباب في اختيار المدربين الخواجات .. هل نحن عجزة أو فشله في اتمام التعاقد مع مدير فني له مكانته ولاتحوم حوله اي شبهات او يتعرض لاي ازمات من الممكن ان تؤثر مستقبلا علي عمله مع المنتخب؟!

منذ اسبوعين تم الاعلان عن اسماء اربعة مدربين خواجات وتم تشكيل لجنة لاختيار افضلهم او علي الاقل المناسب لظروفنا وطبيعتنا .. وبعد مرور الاسبوعينپ تم الاعلان عن اختيار المدير الفني المكسيكي خافيير اجيري بصفته المرشح الاول يعني اللي عليه العين .. يعني اللجنة استقرت عليه ليقود منتخبنا لمدة اربع سنوات قادمة .. كل التقدير للجنة في مهمتها الانتحارية الاعجازية لاسيما وان الاختيار تم عشوائي او بعمل قرعة بين المرشحين الاربعة علي طريقة لوترية رجب في فيلم اسماعيل يسپ في الاسطول .. والمؤكد ان الاوراق الاربعة كانت كلها تحمل اسم المحروس اجيري!!

ولاخلاف علي انه من قائمة المدربين الكبار .. ولكن الخلاف علي اننا دائما لانختار الا اصحاب الملفات السوداء في تاريخ اللعبة بعدما تم الكشف مؤخرا في معظم وسائل السوشيال ميديا عن ازمة اجيري والتحقيقات التي اجريت معه بخصوص اتهامات بالتلاعب في المباريات وانه خضع للتحقيق من قبل النائب العام الاسباني وما زالت التحقيقات مستمرة!!

واظن ان الدول الافريقية التي تمر بظروف اصعب منا وكذلك دول شمال افريقيا الشقيقة تنجح دائما في التعاقد مع مدربين محترمين وتسطع اسماؤهم في سماء القارة بينما نشرب دائما المقالب الساخنة وبالعملة الصعبة.. من دماء هذا الشعب لاحضار مدربين علي قد حالهم او مدربين لديهم ازمات ومشاكل او مدربين تحت طائلة القانون وتحوم حولهم الشبهات !!

ويبقي دائما السؤال لماذا نصعب المهمة علي انفسنا ونحن نعلم جيدا المدارس التدريبية التي يجب ان نتعامل معها سواء كانت من المتحدثة بالانجليزية او الفرنسية او حتي الالمانية ؟!

وبخصوص العقدة التي يضعوها دائما في المنشار وهي التكلفة المادية اصبحت موضة قديمة لاننا دفعنا ملايين لمدربين ضحكوا علينا وآخرهم مستر كوبر العالمي الذي قفزوا بمرتبه الي 60 او 70 الف دولار شهريا مع انه مدرب لامؤاخذة بالقطعة .. يعني لابد علي الاتحاد ان يتقشف ويتعاقد مع مدير فني محترم خالي من الشوائب والعيوب!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية