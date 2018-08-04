سجلوا تصريحات المدرب الأجنبي

كلام جميل وكلام معقول قاله المدرب المكسيكي خافيير أجيري الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر الوطني لكرة القدم في الفترة من اليوم وحتي كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر "وأشك في ذلك".. أو تقام في إنجلترا "وهذا ما أتوقعه"!!

قال أجيري أنا أعرف كل شئ عن الكرة المصرية ولم تعجبني طريقة كوبر الدفاعية التي لم تعجب المصريين وأتعهد بأن تشاهد الجماهير المصرية كرة قدم فيها أداء جميل ومتعة دفاعا وهجوما.. وأتعهد بالتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.. والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

أتعهد بتقديم عدد كبير من الوجوه الجديدة التي كانت تستحق اللعب للمنتخب في الفترة الماضية وخذلها كوبر والبحث عن مجموعة أخري متميزة وممتازة من خلال مباريات الدوري للموسم الجديد التي بدأت الثلاثاء الماضي.

كلام جميل كلام معقول علي رأي ليلي مراد قاله المدرب المكسيكي ونتمني أن نسجل هذه التصريحات التي أدلي بها للصحف وقنوات التليفزيون لإعادة نشرها وعرضها في الوقت المناسب لنقول له شكرا قلت وأوفيت.. أو نقول له انت بياع كلام علي رأي صباح وهجاص وأخذنا فيك مقلباً كبيراً.

علينا ان نهيئ الأجواء للمدرب المكسيكي لكي ينجح في مهمته ونحسن اختيار معاونيه المصريين ويكونوا من الكفاءات ذوي الخلق الرفيع والأسماء الكبيرة.

حرص خافير أجيري علي حضور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري وقال رأيه فيها وفي اللاعبين في حوار ممتع أجرته احدي المراسلات المذيعات وهي ممتازة شكلا وموضوعا وأسئلتها في منتهي الذكاء.

الاسماعيلي تخلص من عقدة الأهلي التي تلاحقه في السنوات الأخيرة وتقدم بهدف بداية الشوط الثاني سجله التونسي سعد الجزيري وهو لاعب ممتاز ومكسب كبير.. وأيضا المدرب الجزائري مضوي مدرب كفء وسوف يفعل أشياء كثيرة مع الاسماعيلي.

الاسماعيلي تقدم والاهلي تعادل في الوقت الضائع في الدقيقة 93 من هدف تسلل واضح أخطأه الحكم الدولي جهاد جريشة العائد حديثا من روسيا وليته ما حكم المباراة لانه من أولها لم يحتسب التسلل.

عموما بدايات الاسماعيلي الاولي للدوري معقولة والنتائج طبيعية إلي حد كبير.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية