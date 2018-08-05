صلاح والاستثمار الأعمى

الهدف من الاستثمار فى الرياضة هو المنافسة على الألقاب وتنمية الموارد من أجل الانتشار والمحافظة على البقاء بشرط عدم المتاجرة بأحلام الصغار ولنا عبرة فى اختبارات الناشئين التى تجريها الأندية فى الصيف وتلقى قبولا هائلا وصل فى بعض الأندية إلى أكثر من 20 ألف ناشئ بمجرد فتح باب الاختبار والتى قد تصل إلى أربعة أضعاف فى النهاية مقابل استمارة يتراوح سعرها ما بين 20 و30 جنيها يدفعها الناشئ القادم من المحافظات المختلفة بصحبة ولى أمره الذى يقطع رحلة سفر قد تصل لسبع ساعات أو أكثر ومنهم من يدبر إقامة بالقاهرة لعدة أيام، حتى يكرر الاختبار فى أكثر من ناد خاصة أنه لا يختبر فى نفس توقيت وصوله للنادى بل ينتظر زيادة على 4 ساعات تحت شمس الصيف الحارقة حتى يأتى دوره فى الاختبار الذى يتراوح ما بين 5و10 دقائق والتى يكون فيها المسئولون عن الاختبار غير مهتمين لأنها تجرى بغرض جمع الأموال لأنهم فى أغلب الأحيان غير محتاجين للاعبين فى مثل هذه الأعمار السنية، وإذا وقعت أعينهم بالمصادفة على لاعب مهارى يطلبون منه الانضمام لمدرسة الكرة بالنادى مقابل اشتراك شهرى يصل متوسطه إلى 500 جنيه بجانب شنطة الملابس التى يقترب سعرها من ألف جنيه إلى جانب مواصلاته والأكل والشرب وهذا يفوق قدرات الكثيرين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها, فما يكون من الناشئ إلا العودة لمنزله محملا باليأس وخيبة الأمل، ولذلك لا نتعجب عندما نجد مهاجما واحدا فى المنتخب فى المونديال وعدم تكرار تجربة محمد صلاح فى مثل هذه النوعية من الاستثمار الأعمى.

ولذلك أرى أنه لابد أن تكون هذه الاختبارات تحت إشراف وزارة الرياضة واتحاد الكرة، ولا مانع من أن يشترك الاثنان فى مشروع لاكتشاف المواهب ورعايتهم دون مقابل على أن يمول المشروع من عائد بيعهم للأندية حتى لا تكون الرياضة للأغنياء فقط.



*نقلاً عن الأهرام المصرية