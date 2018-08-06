هاكاثون.. 3 ورود بقبضة واحدة !

3 عصافير أصيبت بحجر واحد هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، فقد استضافت جدة حدثا هاما نجح نجاحا باهرا، تمثل في هاكاثون الحج، الذي عزز الحضور السعودي على الساحة المعرفية العالمية وربط قيمة هذه المسابقة بخدمة الحج الحدث الإسلامي الأهم، ونجح فريق سعودي في إحراز المركز الأول بين 2948 متنافسا هو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة، وكان هذا الفريق الفائز مكونا من 4 فتيات سعوديات، يبعثن الفخر في قلب وطن ينبض ثقة وأملا وطموحا !



في الحقيقة لم نصب 3 عصافير بحجر واحد، بل قطفنا 3 ورود بقبضة واحدة، وحق لنا أن نفخر بوطن يقدم نفسه للعالم بثوب ناصع البياض، ويخدم أمته الإسلامية بكل جدارة واقتدار، ويمضي نحو غد واعد مدفوع بسواعد أبنائه وبناته !



الباهر هنا أيضا ما يقدمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من إنجازات ونجاحات متلاحقة، رغم حداثة تأسيسه، فقد برهن لنا على أن تحقيق النجاح لا يحتاج لوقت طويل متى ما امتزجت القدرات مع الإمكانات، فكل الشكر للقائمين على هذا الاتحاد، فقد بعثوا فينا أملا بأن النجاح والقفز على أسوار البيروقراطية العتيقة والتقليدية الرتيبة في العمل ليس صعبا ولا مستحيلا في السعودية الجديدة.



*نقلاً عن عكاظ السعودية