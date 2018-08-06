وبدأ دوري المشاكل

* كله سنة وأنتم طيبون.. بدأ الدوري العام. وبدأت مشاكله.. كان كابتن الديبة يسمي الدوري العام بـ"وجع القلب العام"!!.. لا يوجد دوري في العالم إلا ويقترن باحتجاجات.. وها هو النادي الإسماعيلي يحتج علي هدف تعادل الأهلي في أول مباراة في الدوري العام.

يستعرض الزميل الكبير المخضرم "ميمي القيعي" الاحتجاج ويبدي رأيه فيه.. يقول "ميمي القيعي" في الفاكس:

باختصار.. احتجاج الإسماعيلي مرفوض.. لماذا؟!.. لأن التسلل من اختصاص حامل الراية.. فإذا أحرز اللاعب المتسلل هدفاً وجري حامل الراية نحو خط الوسط محتسباً الهدف.. إذن الهدف صحيح.. لأن التسلل من اختصاص حامل الراية لا الحكم. بل وهذا ما فعله جهاد جريشة الحكم.. وفي الفضائيات أيد هذا الرأي كل من أحمد الشناوي وجمال الغندور.. نعم قد يكون هناك تسلل واضح. ولكن يتحمل هذا الخطأ حامل الراية. واسمه "عبدالفتاح عريشة" من المنوفية.. وكان علي الحكم أن يحتسب الهدف.

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يقول القيعي إن هناك واقعة مشابهة تماماً حدثت في موسم 87/86 مباراة بين غزل المحلة والنادي الأهلي في شهر رمضان المبارك. تحت الأضواء الكاشفة. تقدم فريق المحلة بهدف لناصر التليس في مرمي المرحوم ثابت البطل.. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 40 احتسب الحكم الدولي إبراهيم النادي من "الإسكندرية" ضربة جزاء لصالح الأهلي.. ولكن المساعد حامل الراية السكندري أيضاً محمود غزالي رفع الراية لوجود تسلل من طاهر أبوزيد. مهاجم الأهلي.. ذهب إبراهيم النادي إلي حامل الراية غزالي ثم قرر الحكم إلغاء ضربة الجزاء واحتسب التسلل.. انسحب فريق الأهلي من الملعب.. كان طاقم التحكيم مكوناً من النادي وغزالي ومعهما السيد محمود.. مراقب المباراة الديبة.. تطورت الأمور أكثر وأكثر. فتقرر حل اتحاد الكرة. وكان برئاسة حسن عبدون.

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معزرة.. صديق العمر ميمي القيعي..

نسيت أهم وأخطر حادثة مشابهة تماماً.. هدف حسن شحاتة في المباراة النهائية للدوري العام. ألغي الهدف حامل الراية عبدالرءوف المرشدي. فانتقلت بطولة الدوري في ثانية من الزمالك إلي الأهلي!!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية