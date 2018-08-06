وكأننا فزنا بالكأس فى روسيا!

علينا أن نُقِرّ بأن جماهيرنا مسئولة أيضاً عن فشل الكرة المصرية وعن استمرار حالها المتواضع على ما هو عليه، بما يُضعِف، أو قُلْ إنه يُبدِّد، فرص الوقوف الجاد أمام الأخطاء كأول خطوة لازِمة للتصحيح! وعندك هذا التحول الرهيب الذى حدث للملايين، بأقصى سرعة، وفى أقل من شهر، من حالة الحزن والمرارة عن النتائج المخزية للمنتخب المصرى فى مونديال روسيا، ومن المطالبات القوية بمحاسبة الفنيين والإداريين، ومن النقد العنيف لتقاعس اللاعبين، وهو ما كان يمكن أن يكون دافعاً للوقوف بجدية لدراسة الأسباب، والاهتداء إلى سبل أخرى أكثر جدوي، هى بالضرورة غير المعمول بها، لكى يكون لدينا الإمكانية الأولى للتطور..إلخ، إلا أنه، وفجأة، إذا بكل ما كان سائداً يعود راسخاً وكأنه لم يحدث شئ، بل وكأنه أدى إلى الفوز بكأس العالم! فقد نسى الكثيرون مرارة أننا الدولة قبل الأخيرة فى النتائج الرسمية للفيفا، وعادوا أكثر بهجة مع بدء الدوري، بعد أن نسوا أنهم كانوا أقسموا على مقاطعته احتجاجاً على ما حدث فى روسيا! أنظر إلى التكرار الممل لنفس ما كان يحدث، مثل شماتة الأهلاوية بعد تعادل الزمالك فى مباراته الأولي، وإلى تهليلهم بضياع أول نقطتين لمنافسهم العتيد، ثم تكرار نفس الموقف بعد أيام قليلة من الزملكاوية مع تعادل الأهلي، بنفس السخرية السابقة من نادى القرن..إلخ! بل حدث ما هو أسوأ باجتهاد البعض فى التطبيع مع خسائر المونديال، بالتدليس بتشابهات لا علاقة لها بالأسباب الخاصة بمصر، بادعاء أن هذا هو نفس ما حدث مع المانيا التى خرجت أيضاً من الدور الأول، وبأن البرازيل والأرجنتين لم تكونا أفضل حالاً لأنهما لم تحققا المتوقع منهما بعد أن كانتا مرشحتين للأدوار النهائية..إلخ!!.

المؤكد أن اتحاد الكرة فى أفضل حالاته الآن بعد أن عاش أسوأ أيامه عقب واقعة روسيا، فقد توارى الكلام عن المحاسبة والمساءلة والمعاقبة، بل وابتلع كثيرون طُعم الإلهاء عن مساعى الاتحاد، التى وُصِفَت بأنها جادة ومشكورة، من أجل عودة الجماهير إلى الملاعب..إلخ.



*نقلاً عن الأهرام المصرية