أحلي كرة من بطلي أفريقيا

المفترض أن يقدم ممثلا مصر في بطولتي أفريقيا الأهلي والمصري أحلي مباراة كرة قدم في الدوري الليلة ببرج العرب.. فقد قفزت مباراة الزمالك والاتحاد إلي القمة بلا منازع علي الأقل من طرف الزمالك الذي فاز بخماسية وكان بمقدور لاعبيه الفوز بعشرة أهداف لكن الرحمة بجماهير الإسكندرية ضرورية.

الأهلي ممثل مصر في بطولة أفريقيا أبطال الدوري حقق ما يشبه المعجزة بالفوز علي تاون شيب بطل بوتسوانا في العاصمة خبروني بهدف المدافع كوليبالي لكنه تعثر كثيراً أمام الإسماعيلي في أولي مباريات الدوري وتعادل في الدقيقة 94 بهدف سجله محمد شريف وهو متسلل دون أن يراه الحكم الدولي جهاد جريشة ومساعده عبدالفتاح عريشة وقد قرأنا وسمعنا عن إيقاف عبدالفتاح عريشة لمدة شهر وإنزاله للتحكيم في الدرجة الثانية ومباريات الكرة الشراب لكن الأخ عصام عبدالفتاح رئيس لجنة المسابقات نفي ذلك ولا أدري إلي متي يتم التدليس علي الناس.. حكم أخطأ يعاقب.. وإذا لم تتم معاقبته يتم معاقبة رئيس لجنة الحكام حتي يشعر الجميع بالعدالة والمساواة.. فهدف التعادل للأهلي لم يره الحكم جريشة ولا مساعده عريشة في حين لو كان لناد آخر لرأي كلاهما الكرة جيداً.. لكن ماذا نقول؟ إنه الأهلي.. حد يقدر يفتح بقه؟!!

الطرف الآخر في مباراة الليلة هو فريق النادي المصري البورسعيدي.. قاهر بركان المغرب وهو من الفرق القوية العنيدة.. تصدر المصري قمة المجموعة في كأس الكونفدرالية وضمن الأهلي التأهل للدور التالي مع الترجي التونسي ونأمل أن نري منهما الليلة مباراة تليق بممثلي مصر في بطولتي الأبطال الافريقية.

كما نتمني أن نشاهد تحليلاً جيداً من استوديوهات التحليل بدلاً من الكلام الإنشائي والعمق والأطراف والمرتدات والكلام المعاد في كل مباراة.

بالمناسبة نتمني أن تكون مباراة الليلة بين الأهلي والمصري هي أول مباراة يحضرها خمسة آلاف متفرج لأن مباريات الكرة بدون جمهور تهريج.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية