الفتنة الكروية

الدورى هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة بعد أن دخل رأس المال الكرة المصرية بصورة لم تكن موجودة من قبل حتى وصلت القيمة التسويقية للاعبين إلى مليار جنيه وهو مبلغ كبير كانت الأندية تسمع عنه فى الصفقات الاوروبية ومن هنا يجب أن يراعى الجميع ذلك ويقدر الملايين التى صرفتها الأندية لتدعيم صفوفها من أجل المنافسة وهذا فى حد ذاته لمصلحة اللعبة والمنتخب الوطني.

وقد أكدت مباريات الأسبوع الأول وجود حالة من التحفز بين عناصر اللعبة تجاه الآخر أو هناك حالة احتقان وتربص للآخر خاصة من جانب أندية القمة فى صراعها على الدرع ومن هنا أرى ملامح فتنة كروية قد تعصف بالمسابقة إذا لم يحسن اتحاد الكرة إدارة شئون اللعبة بما يوفر الحيادية بين جميع الأندية دون النظر إلى اللون والمال والنفوذ بعد أن كثرت الشائعات والأقاويل عن تغلغل المال لتحقيق الفوز وبعد ذلك سيصبح للنقطة ثمن فى الأسواق الخلفية.

وقد بدأ التشهير بأخطاء التحكيم من الأسبوع الأول الذى شهد اخطاء مؤثرة فى العديد من المباريات بعضها كان له دور فى نتيجة المباراة ولكن من أجل الصالح العام يجب أن يخرج التحكيم من هذه اللعبة وأن تسند اللجنة الرئيسية للحكام الى لجنة محايدة بعيدة عن اتحاد الكرة أى أن تسند رئاستها لشخصية غير عصام عبدالفتاح لأنه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأن ينظر فى أمر مجدى عبدالغنى الذى عين مديرا تنفيذيا بنادى بيراميدز إما أن يستقيل أو يترك منصبه فى بيراميدز فهذه الأمور اذا لم تحل من الاول سوف يكون لها تأثير سيىء على المسابقة.

حماية المسابقة يبدأ بدعم الحكام ومساندتهم والحفاظ على كرامتهم بمعنى ردع أى شخص يهين الحكام ويشهر بهم مهما يكن منصبه لأن الأخطاء التحكيمية لن تنتهى من الملاعب وكل الأندية ستضر وتستفيد من هذه الأخطاء اى أنها «كأس داير» على الجميع ويجب ان تتقبلها جميع الأندية بصدر رحب لأن لعبة التحكيم ستكون بمنزلة قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى لحظة بالدورى العام إذا لم يراع ذلك الاتحاد الموقر للجبلاية.



*نقلاً عن الأهرام المصرية