

** قرار عودة الجماهير للمدرجات اعتباراً من أول سبتمبر أول خطوة إيجابية سوف تنعكس حتماً علي أداء اللاعبين في الملعب حبذا عندما يتم زيادة عدد المتفرجين من خمسة آلاف إلي خمسين ألفاً في مباريات الدوري ومائة في مباريات المنتخب.

** اتفاق مسئولي نادي بيراميدز علي إقامة مباراة ودية مع نادي يوفنتوس خطوة رائعة كان يقوم بها الزمالك والأهلي في الستينيات بدعوة ريال مدريد وبرشلونة وبنفيكا البرتغال وفاشات المجري.

** خبر سار ورائع.. الفنانة الكبيرة فاتن الحلو مدربة الوحوش العالمية منحها الاتحاد الأوروبي لقب سفيرة النوايا الحسنة في مصر وشمال أفريقيا تقديراً لجهودها في دعم الفن وعلاقة الحب بين الشعوب وحب الحيوانات المتوحشة.. مندوبة الاتحاد الأوروبي اسمها سارة وهي فرنسية الجنسية.. جاءت خصيصاً من بروكسل في بلجيكا لمنح فاتن الحلو الوسام والوشاح والجائزة.. ألف مبروك يا فاتنة السيرك.

كل يوم نقرأ اعتذار محمد عمر مدرب نادي الاتحاد لجماهير الإسكندرية علي خماسية الزمالك.

ما جدوي الاعتذار ياعمر؟

الاعتذار الوحيد أن يفوز الاتحاد في عشر مباريات متتالية!!

** شيكابالا تايه.. ياناس حرام عليكم!!

** الداخلية اخترقت "الحدود" ووصلت للشباك واصطادت عناصر متمردة في المكس!!

** الإسماعيلي متي يفوز يا أخ مضوي؟.. تعادل مع الأهلي 1/1 ومع بتروجت صفر/صفر.

العزاء الوحيد أن هدف التعادل للأهلي جاء في الوقت الضائع ومن تسلل يراه الأعمي قبل الحكم.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية

