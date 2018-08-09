"عودة الجماهير".. يستحق هذا العنوان أن يكون فيلماً.. أو مسلسلاً طويلاً مثل المسلسلات التركية.. سنوات طويلة ونحن نبحث كيفية إعادة الجمهور إلي المدرجات والملاعب "الصامتة".. سنوات طويلة ونحن نبحث وندرس ونجري اجتماعات وجلسات.. وفي النهاية لا شيء.

ولو تتذكرون حضراتكم قبل نهاية الموسم الماضي تقرر عودة الجمهور مع بداية انطلاق الموسم الحالي الذي بدأ منذ أسبوعين.. ولم يحدث.. أخيراً عقد اجتماع وتقرر عودة الجمهور في أول سبتمبر.. لكن علي أي قواعد أو أسس لم يتم الاتفاق عليها حتي الآن.. برغم توافر الإرادة السياسية والأمنية لإعادة الحياة إلي الملاعب من جديد مع تطبيق صارم للقانون.. وهي مسألة في غاية البساطة.

فرض النظام والانضباط.. ليس بهذه الصعوبة.. نبدأ بأعداد متدرجة حتي نرسخ في أذهان القلة غير المنضبطة أن القانون سيطبق علي المخالفين بكل قوة وصرامة.. وهذا الأمر متفق عليه خاصة بعد أن أدركت روابط المشجعين أن لا فائدة من تلك المجموعات طالما أنها لا تفرض سيطرتها علي بعض أفرادها فحلت نفسها وعادت إلي صفوف المشجعين المحبين والعاشقين لأنديتهم ونحن جميعاً إذا كنا مع عودة الجمهور إلي المدرجات.. فنحن سنقف في وجه كل المشاغبين والمخالفين وغير المنضبطين أينما وجدوا.. وسيكون القانون هو الفاصل بيننا.. فلا مكان للشغب ولا مكان للتسيب ولا مكان للألفاظ غير المنضبطة.. نريد جمهوراً يشجع فقط بروح رياضية وبحب لناديه بعيداً عن المنافس بعيداً عن التجريح والألفاظ أو الهتافات المسيئة.

هذه هي القواعد.. إذا أردتم العودة فعليكم الالتزام بها.. وإلا فأنتم أيها الجمهور جنيتم علي أنفسكم.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية