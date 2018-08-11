تحدثنا كثيراً عن أهمية الاهتمام بالجانب التسويقي في مسابقاتنا المحلية وحتى المنتخبات، وللأسف كل عام يسوء العمل التسويقي في الوقت الذي من المفترض أن تستفيد فيه لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة من أخطاء السابق، لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي.

معظم الجماهير لا تدري موعد السوبر الإماراتي بين العين والوحدة ولا حتى الملعب، ولا توجد أي عروض للمباراة التي ستقام في جمهورية مصر العربية، بالرغم من حجم قوة الفريقين والقاعدة التي يمتلكانها.

(النوم في العسل) منهج العاملين في لجنة دوري المحترفين، وساهم ذلك بشكل كبير في خفض عوامل الجذب والتشويق نحو دوري الخليج العربي، وتأثيره وصل إلى أن الدوري بات لا يشاهد في المنطقة العربية ولا يتابع مثلما كان قبل عصر الاحتراف.

نسخة السوبر السابقة التي كانت في مصر فشلت، لأسباب عديدة، ويبدو أن اللجنة ماضية في تكرار هذا الفشل، ولا يوجد أي عمل ولا أي نواحي تسويقية، ويبدو أن المؤتمر الصحفي كان فقط مجرد (شو) ولقطات فوتوغرافية.

نتمنى أن تستشعر لجنة دوري المحترفين المسؤولية قليلا، وتتعلم من الآخرين، وترى الفرق ما بين تنظيم السوبر السعودي والسوبر الآماراتي، علما بأن الأندية الأربعة لديها قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، لكن السوبر السعودي بات أقوى لأسباب عديدة.

نتمنى لمرة واحدة أن نشاهد عملا حقيقيا بدلا من الثرثرة والتنظير في وسائل الإعلام.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية