الطموحات ممكنة لكل الفرق

بطولة الدوري الممتاز للكرة تواجه العديد من المطبات والازمات التي تهدد استمرارها بدون مشاكل او ازمات خاصة مع المنافسة الكبيرة والاحلام والطموحات خاصة في الصراع من اجل حصد اللقب او الصراع المبكر من اجل النجاة من الهبوط خاصة وان فرقا محددة اعطت انطباعا كبيرا بان فرص بقائها ضعيف جدا واخري فرضت وجودها بانها لا تشارك بصفة استثنائية ولكن من اجل المنافسة علي البقاء وبدون ذكر اسماء فرق حتي لا يقال بان التوقع المبكر غير منطقي لان المسابقة لم يمض عليها الا اسبوعين فقط وبالتالي لايجوز الحكم الا بعد مرور 10 اسابيع علي الاقل لتحديد من ينافس علي القمة ومن ينافس من اجل الابتعاد عن الهبوط.. وان كنت لست مع الرأي الاخير الا ان الشواهد تؤكد من سيهبط من البطولة مبكرا لفارق الامكانيات والاستعدادات.

علي العموم المنافسة ستكون غاية القوة في المراكز الامامية وهناك فرق ستثبت وجودها مبكرا مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وسموحة والوافد الجديد الراغب في الحصول علي مقعد دائم بالمسابقة المحلية.

وبصراحة كل ما اخشاه الآن وهو الضلع الاساسي في المسابقة وهو التحكيم خاصة وان الحملة بدأت مبكرا ضد الحكام اضافة لتكوين ائتلاف معارض من قدامي الحكام ضد الكابتن عصام عبد الفتاح وهو ما يزيد الاثارة والازمات في الفترة المقبلة وسط تجاهل كبير من لجنة الحكام لحسم بعض الامور والتي تهم الحكام وارضاء البعض وتجاهل البعض الآخر لدرجة ان هناك حكاما معروفين بالاسم اصبحت ادارة المباريات بالنسبة لهم كسيارة ملاكي يتنقلون بها هنا وهناك والآخرون ينتظرون فرصة لاثبات الذات دون اي اهتمام وبصراحة هناك مجاملات واضحة ولا ندري السبب وراء ذلك وبالتالي ستكون فرصة الانتقام من الحكام خلال مراحل واسابيع البطولة المحلية امرا لا مفر منه ومعه ستظهر الازمات والمطالبات العديدة باستقدام الحكام الاجانب وبعد ان يفقد حكامنا فرصة اثبات وجودهم في ادارة المباريات.. واري الامر غاية السهولة ولو كانت هناك نية من اتحاد الكرة ولجنة الحكام وبالمواجهة والمكاشفة علي الملأ امام الرأي العام وتحديد ايجابيات وسلبيات الحكام وعلي رأي المثل علي عينك ياتاجر حتي يكف البعض عن الصراخ والعويل دون ان يحدد القائمون عليهم الاخطاء وتوضيحها.. وكنت قد كتبت الاسبوع الماضي في نفس هذا المكان بان الفرصة متاحة امام لجنة الحكام لايقاف هذا السيل من الفوضي لبعض الحكام ومن يؤكد صحة هدف وآخر يلغيه وكل حسب رؤيته وانتمائه وذلك من خلال تصريحات قوية ومنظمة لتاكيد هذا الكلام بتأكيد صحة هدف او عدم احتساب ضربة جزاء ولان الاخطاء واردة فالكل سيلتزم بالقرارات لانه من الصعب اعادة مباراة اخطأ فيها حكم انما ستكون بمثابة ايقاف للفوضي العارمة والشائعات المغرضة وايقاف فوضي تصريحات المدربين بان هناك مجاملات عديدة من الحكام لناد بعينه علي حساب ناد آخر.. علي العموم كل سنة والامة العربية عامة والمصرية خاصة بخير وسعادة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية