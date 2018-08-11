قلوبنا مع محمد صلاح

استحق محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى أن يكون مع الثنائى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفينتوس الحالي، وميسى نجم برشلونة فى القائمة لاختيار أفضل لاعب فى العالم والتتويج بالكرة الذهبية لما قدمه من موسم استثنائى مع فريقه الإنجليزى ووصوله إلى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وقبلها حصد لقب هداف الدورى الإنجليزى برصيد 39 هدفا فى أول مواسمه مع الريدز ليحقق الفوز بجائزتين على التوالى على مستوى الرابطة أو النقاد ولقب بأفضل لاعب فى إفريقيا.

محمد صلاح ضرب مثالا جيدا فى الاحتراف الأوروبى لما قدمه مع ناديه بالدورى الإنجليزى وأصبح واحدا من أشهر وأمهر اللاعبين فى العالم، وإذا تحقق حلم المصريين والعرب بالفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم فسيكون اللاعب العربى الوحيد الذى يتوج بهذا الإنجاز الكبير، وكان حلمه أن يفوز ويتوج بدورى الأبطال لولا تعرضه لإصابة أمام الريال جعلته يخرج من أرض الملعب مصابا قبل انطلاق منافسات مونديال كأس العالم بروسيا، إلا أن تحقيقه انتصارات عديدة جعله من أفضل اللاعبين بعدما حصل على جائزة لاعب الشهر 3 مرات، كانت الأولى فى شهر نوفمبر الماضى عندما سجل 6 أهداف، والثانية كانت فى شهر فبراير وسجل أيضا 4 أهداف فى 3 مباريات، أما الثالثة فكانت فى مارس وسجل 6 أهداف كان من بينها سوبر هاتريك فى مرمى واتفورد، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة من بينها لاعب الشهر فى ليفربول و6 مرات هداف الشهر فى ليفربول، بالإضافة إلى 10 جوائز أخرى متتالية جعلته يتبوأ مكانة داخل المستطيل الأخضر.

واختيار أفضل لاعب يتم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25%، وهى اختيار الجماهير عبر استفتاء الجماهير ومدربى منتخبات العالم ومجموعة من اللاعبين وقادة منتخبات العالم.. وفى النهاية لا نملك سوى الدعاء للنجم الكبير محمد صلاح.



*نقلاً عن الأهرام المصرية