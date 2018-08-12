تكاد تكون الواقعة الأولى على صعيد منتخباتنا الوطنية التي لم يسبق أن سجلت خروجاً عن النصوص الأخلاقية، وما بدر من لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان واعتداؤه بالضرب على لاعب منتخب ماليزيا، في اللحظات الأخيرة من المباراة الودية استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية، تصرف مرفوض ويمثل انتهاكاً صارخاً للأخلاق الرياضية، وفيه إساءة مباشرة للرياضة الإماراتية، ومهما كانت الأسباب والمسببات فإن ردة الفعل بتلك الصورة والكيفية مرفوضة رفضاً تاماً، ويحسب لاتحاد الكرة موقفه وتحركه السريع تجاه أحداث كوالالمبور، واتخاذه قراراً فورياً باستبعاد اللاعب والاعتذار للاتحاد الماليزي.

إن ما حدث في المباراة الودية لمنتخبنا الأولمبي ونظيره الماليزي يفتح باب التساؤل حول دور الجهاز الفني والإداري تجاه مثل تلك المواقف لما تشكله من إساءة مباشرة للرياضة الإماراتية، ولأن الرياضة كانت وما زالت وستبقى بوابة للتقارب والانفتاح بين الشعوب، ولأن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على تقديم صورة واقعية ومشرفة للدولة عبر المنصات الخارجية ومنها الرياضية، فعلى اتحاد الكرة الذي أعلن عن فتح تحقيق فوري ومباشر مع اللاعب، أن يبدأ التحقيق أولاً مع الجهازين الفني والإداري لأنهما يتحملان مسؤولية ما حدث، ولأن هناك منهم من شارك في الضرابة.

كلمة أخيرة

الاعتذار للاتحاد الماليزي واستبعاد اللاعب المتسبب بالأحداث، سيبقى ناقصاً ما لم يسبقه موقف حازم تجاه الجهازين الفني والإداري للأولمبي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية