أفضل مهاجم في أوروبا

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا أهم مسابقة كروية على مستوى الأندية في العالم، فهي تقريبا تجمع خيرة نجوم كرة القدم في العالم.

لذا فقد سعدنا جدا لاختيار النجم المصري العربي ولاعب ليفربول محمد صلاح، ليكون منافسا لكل من ميسي ورونالدو لنيل لقب أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي تقاسم الفوز بها في السنوات الماضية كل من رونالدو وميسي.

32 مدربا و55 صحفيا رياضيا متخصصا بكرة القدم هم لجنة اختيار أفضل مهاجم وأفضل مدافع وأفضل لاعب وسط وأفضل حارس مرمى؛ حيث سيتم فوز أحد مدافعي ريال مدريد وهم: مارسيليو، راموس، فاران كأفضل مدافع في هذا الدوري، أما أفضل لاعب لخط الوسط فيتنافس عليه كل من توني كروس ومودريتش من ريال مدريد ودي بروين من مانشستر سيتي.

أما أحسن حارس مرمى، فقد انحصر في أليسون الذي تألق في روما الموسم الماضي وانتقل إلى ليفربول ونافاس حارس ريال مدريد، والإيطالي بوفون الذي انتقل من يوفنتس الإيطالي إلى باريس سان جيرمان.

سيعلن عن الفائزين بالجوائز المخصصة لهذه الألقاب على هامش قرعة دوري المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم 30 آب (أغسطس) الحالي.

ويلاحظ أن نادي ريال مدريد سيحصد أكبر عدد من الجوائز للموسم الماضي.

ما يهمنا أن نجما عربيا متألقا هو محمد صلاح سيكون أحد أبرز هؤلاء النجوم، لأنه يستحق ذلك لعبا وخلقا وإنجازا؛ حيث أصبح نموذجاً للشباب العربي الواعد في هذه اللعبة الشعبية التي تجذب مئات الملايين من البشر من كل قارات الدنيا إلى جانب عشرات النجوم الآخرين من الدول العربية الشقيقة خاصة في المغرب العربي "تونس، المغرب، الجزائر" الذين يلعبون في هذا الدوري، متطلعين أن تكون للكرة الأردنية حصة في دنيا الاحتراف الكروي في أوروبا وغيرها لأننا نملك مواصفات اللاعب المحترف الذي يحتاج إلى فرص حقيقية ليلحق بركب المحترفين المتألقين في أوروبا وغيرها.



*نقلاً عن الغد الأردنية