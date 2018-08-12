معارك قانونية محتملة

مراجعة أحداث الموسم الكروي الماضي أمر مهم لتشخيص حالات الضعف في لوائح المسابقات واللجان القانونية، إعادة قراءة اللوائح والمواد وتحديد الغامضة منها وتوضيحها، مسؤولية الأندية واللجان المختصة في اتحاد الكرة.

ربما لا تكون هناك حالات ضعف أو هفوات أو مواد غير واضحة يصعب تفسيرها، لكن المراجعة ضرورية لكي ينطلق الموسم الجديد من دون خوف أو تردد.

هذا الأمر يشمل مسابقات المحترفين وأندية الأولى، لأن الرأي العام تعود على الدخول في سجال موجع عندما يحدث الاختلاف في تفسير مادة ما، هذه المشكلة عادة ما تعكر صفو المسابقات وتشغل جمهور الكرة بأمور جانبية.

ممثلو الأندية يناقشون اللوائح في الجمعيات العمومية ويصادقون عليها، لكنهم غالباً ما يرفعون الأصوات عالياً عندما تخسر أنديتهم بعض القضايا بسبب اختلاف في تفسير لائحة ما.

قبل أن يتكرر هذا المسلسل من جديد، على قانوني الأندية أن يركزوا في مراجعاتهم، وأن يقدموا الملاحظات التي تحمي أنديتهم من أي خسارة قانونية محتملة، بسبب وجود مادة غامضة أو أنها تحتمل أكثر من تفسير.

تعوّد الرأي العام الرياضي على المعارك القانونية خلال المواسم الكروية، بسبب «اختلاف التفسير»، وبعد التجارب المتكررة، يفترض أن يكون الموسم الجديد خالياً من هذا النوع من المشاكل.

التأكد من سلامة اللوائح قبل انطلاق الموسم، حل يحمي الأندية من خسائر قانونية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية