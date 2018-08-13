سجن اللاعب في مهنته

• المهنة محطة مهمة في حياة الإنسان، يعمل منذ سن مبكرة ليصل لها، حتى يحصل على قدر وفير من المعلومات والخبرات والمهارات.



• ولكل مهنة أجرها الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل الفرد.



• بعضها يصل أجرها لأرقام عالية.



• تجتمع جميعها بأن طريقها ليس معبدا بالورود.



• وكذلك كرة القدم بالنسبة للاعب ليست كما يعتقد الكثير أنها لعبة من جانب واحد يستفاد منها وتخضع لرغباته.



• فمثلما الكرة تجلب الشهرة وكسب المال، إلا أنها تحرم لاعبها غالبا امتلاك الوقت والحرية الشخصية التي يعيشها أبسط البشر.



• وينتقد ممن له علاقة باللعبة أو آخر مهتم بمتابعتها فقط وربما يخسر بقاءه في النادي الذي أحبه جراء هذا النقد.



• إضافة إلى العمر الافتراضي للاعب الذي لا يلزم النادي بشيء بعد ترك اللاعب الكرة.



• وفي حال إصابته إصابة بالغة يصبح نسيا منسيا عند الكثير.



• وعلى مستوى اللعبة نفسها فمنذ نشأتها اتخذت الإثارة طابعا لها، إلى جانب القسوة والظلم أحياناً.



• من أوجه قسوتها أن الأبطال كثيرون، ومن يحصل على الذهب واحد.



• وتظلم صاحب المركز الثاني عندما تجعله آخر من يحزن في البطولة.



• ولا يعترف سجل البطولات بالتفاصيل ولا يذكر إلا «الفائز» حتى إذا انتصر بمستوى غير مقنع أو بخطأ تحكيمي.



• وليت الأمر بيدي لجعلت من يلعب المباراة النهائية يحصل كلاهما على ميداليات ذهبية مع تمييز الفائز بالكأس.



• الفضة لمن يسجل في المباريات النهائية.



• إلغاء مباراة «الجريحين»، كما يحلو تسميتها، على تحديد المركز الثالث والرابع والاكتفاء بالجائزة المالية لهما.



• شوط المباراة يصبح ٣٠ دقيقة تحسب باستئناف اللعب وتتوقف مع خروج الكرة من الملعب.



• أخيرا.. من يتعمد إصابة لاعب يدفع للمصاب غرامة تحدد لسنوات، وإذا كانت محاولة فاشلة فالغرامة سنة واحدة من تاريخ الحادثة.



*نقلاً عن عكاظ السعودية