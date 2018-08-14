بطل الدوري في الأسبوع العاشر

لست مع كل الآراء التي تضع تقييما سريعا لمستويات الفرق في بطولة الدوري بعد مرور أسبوعين فقط من عمر المسابقة وتضع الترشيحات للمرشحين للقب وتستبعد البعض الآخر نتيجة ضعف المسابقة. وأري أن عشرة أسابيع علي الأقل مطلوبة ليتم تحديد معالم المنافسين علي اللقب.

پوالحقيقة أن مسابقات الدوري في العالم تتميز عن أي مسابقة أخري حتي لو كانت كأس العالم بأنها مسابقة النفس الطويل ومن المستحيل أن يفوز بها فريق ليس لديه مقومات البطولة من القدرة علي جمع النقاط وتحمل الضغوط في الفترة الحاسمة من الموسم الي القدرة علي تحقيق الانتصارات في الظروف الصعبة التي يكون فيها الفريق منقوصا أو أغلب لاعبيه دون مستواهم ثم تواجد دكة قوية خارج الخطوط تعين الفريق علي استئناف مسيرته إذا تعرض الأساسيون للإصابات. لذلك فإن بطل الدوري يكون دائما الفريق الأقوي في أي دولة علي عكس الكأس التي يفوز بها الفريق إذا تمكن من تحقيق الفوز بخمس مباريات فقط علي الأكثر وقد يكون بعضها بركلات الترجيح.

پوالدوري المصري ينفرد بين كل المسابقات في العالم بأنه المسابقة الأقل في عدد الأبطال السابقين بين نظيرتها في الدول التي تأسس فيها الدوري في هذا التوقيت حيث لم يحقق الدوري المصري سوي 7 أندية فقط منها ثلاثة تعاني في دوري المظاليم الآن "الترسانة والأوليمبي والمحلة" وأربعة فقط موجودة علي الساحة وهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون وهو عدد قليل جدا يؤكد أن الدوري المصري ليس متعدد المنافسة إذا قلنا مثلا إن الدوري الإنجليزي فاز بها 32 ناديا والمانيا 29 ناديا وإيطاليا 16 ناديا.

ولكن مع حالة الحراك في الكرة المصرية هذا الموسم والأموال الطائلة التي أصبحت تنفق من أجل استقدام لاعبين لا يستحقون حتي 1% من هذه المبالغ أصبح الأمر أكثر صعوبة لتحديد معالم المنافسة مبكرا.

پومن وجهة نظري أن 10 أسابيع علي الأقل ستكون حكما علي شكل المنافسة من خلال مستوي الكبار الذين سيظهر أنهم قادمون للمنافسة وكذلك الفرق التي ستبتعد عن القمة والقاع وتبقي في المنطقة الدافئة ثم الفرق المرشحة للعودة للخلف الي القسم الثاني.

پالأهلي البطل الدائم الذي حقق اللقب 68% من عدد المسابقات. من الصعب الحكم عليه في ظل مستوي متذبذب للكبار وغياب عبد الله السعيد الذي كانت كل خطط الفريق تقام حوله وحتي يشتد عود بديله الاستراتيجي ناصر ماهر كما أن مصير الأهلي يتحدد بشكل كبير علي ضوء قدرة هدافي الفريق علي التهديف في الأوقات الحرجة وكانت تلك من أسباب تفوق الأهلي للفوز بالألقاب تباعا ثم كانت وراء الانهيار في ختام الموسم الماضي عندما غاب التوفيق التهديفي.

پالزمالك الذي غاب عن اللقب منذ الفوز في موسم 2014/2015 أنهكته تغييرات اللاعبين والمدربين ولو استقر الفريق علي أقل اللاعبين في المستوي ممن جمعوا بين الدوري والكأس في الموسم التاريخي لحقق أكثر من اللقب الوحيد في الدوري علي مدي 14 عاما ويبدو الزمالك الآن جاهزا بمجموعة كبيرة من النجوم لا ينقصها سوي الاستقرار لتحقيق الألقاب مع تثبيت التشكيل في أغلب المباريات علي أن يكون تدوير باقي اللاعبين بحسابات خاصة.

پالإسماعيلي وصيف الموسم الماضي فقد أكثر من نصف قوته الأساسية المتمثلة في الحارس محمد عواد بجانب أبو المجد بوشا وبهاء مجدي ومحمد فتحي وكالديرون وإبراهيم حسن. ويبدو أن القادمين للفريق أقل فنيا من الراحلين لذلك يحتاج لبعض الانسجام لتظهر معالم الفريق مع الوقت.

پأما القادم الجديد بيراميدز فأري صعوبة تحقيقه للألقاب رغم ما يضمه من نجوم تضعه في المركز الثاني في القيمة التسويقية پلأن الفريق الأفضل ليس شرطا أن يكون الأكثر حشدا للنجوم.

پأما المصري فأري أنه لا زال يرضي بدور المنافسة عن بعد ليكون فقط بين الكبار ولازال الطموح للفوز بالألقاب أقل.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية