منتخب الفن والهندسة

بما أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد تعاقد مع المكسيكي اجيري المتهم في قضية التلاعب في النتائج باسبانيا لتدريب المنتخب الوطني خلفا لكوبر في سابقة لم تحدث من قبل، لأن حسن السمعة شروط اساسي من شروط التعيين لتولي هذا المنصب ولكن اتحاد الكرة عودنا دائما ان يضرب بكل المعايير عرض الحائط ،فالمجلس لا يهمه السمعة والاخلاق الحميدة انما يركز علي البطولات وهذا ما اكده اجيري في تصريحاته فور وصوله إلى مصر بأنه جاء لحصد البطولات والمنافسة علي كأس العالم كمان وأن طريقته هجومية بحتة وليست دفاعية مثل كوبر. ولذلك ليس غريبا ان تتقدم فنانة لتولي منصب مدير المنتخب الوطني فكرة القدم في مصر فن وهندسة وأنها تتعهد بتولي المنصب بكفاءة واقتدار مع مستر اجيري الذي ندعو له بفك ضيقته وتبرئته من تهمة التلاعب في نتائج المباريات من اجل مصلحة الكرة المصرية.

هل وصلت الأمور داخل اتحاد الكرة الي هذا الحد، ووصل الاستخفاف بالجماهير الي هذه الدرجة التي تجعل أي شخص يطلب العمل بالجبلاية، ولكن لا نتوقع من مجلس ادارة يدير الساحرة المستديرة غير ذلك بعد مهزلة المونديال والتمسك بالمناصب ،وتوزيع التورتة علي الاعضاء والمقربين.

لقد فقد اتحاد الكرة مصداقيته بين أبناء اللعبة بعد أن أصبحت المناصب داخل الجبلاية حكرا علي المقربين فقط لاغير وعلي المتضررين من المدربين والاداريين ان يلعبوا بعيدا عن الجبلاية.

معايير اختيار المدربين للمنتخبات غير معروفة فلا تستعجب اذا رأيت مدربا يسب اتحاد الكرة ويترك منصبه بأحد المنتخبات في الموسم الماضي ضمن المدربين المتعاقدين مع اتحاد الكرة في الموسم الحالي دون ان تعرف سبب هجومه علي الجبلاية في الموسم الماضي وسبب رضاه عن نفس المجلس في الموسم الحالي إلا أن الأمر يتعلق بالمصالح الشخصية والعلاقات والمجاملات ومادامت لا توجد لوائح محددة يعلمها الجميع فمن حق اتحاد الكرة ان يلعب بالودع ويتلاعب بالقضايا، ويرقص علي السلالم، ومن يعترض يضرب رأسه في الارض.

*نقلاً عن الأهرام المصرية