الفيصل .. والأهلي

عندما نفتقر إلى المعايير، تضعف قدرتنا على التمييز،فيبدو لنا كما لو أن شخصين متشابهان أو متقاربان، رغم أن الاختلاف بينهما قد يكون أكبر من أن يمكن إغفاله لو أننا نزن الأمور حق وزنها.

أدهشنى جدا ما سمعته عن إعادة إنتاج تجربة الشاعر الكبير الراحل الأمير عبد الله الفيصل مع النادى الأهلي0 لم يكن هذا هو موضوع النقاش مع ضيف عزيز زارنى أخيرا، ولذا اكتفيتُ بإبداء تحفظى حرصا على عدم الابتعاد عن الموضوع الأساسي.

ولكننى لم أكف عن التفكير فى هذا الكلام، بينما الذاكرة تعود إلى أيام يسميها بعضنا الزمن الجميل، وكانت كذلك فى مجالات عدة. فقد بدأت العلاقة بين الأمير الشاعر والنادى الأهلى فى أوائل خمسينيات القرن الماضي. علاقة بين مبدع كبير فى الشعر العربي، ونادٍ هو الأكثر إبداعا على المستوى الرياضى العربي.

ولم يكن إسهام الفيصل فى إنشاء القاعة المغطاة فى المقر الرئيسى للنادى إلا جزءا صغيرا فى هذه العلاقة. لم ينتظر مقابلا من أى نوع لذلك الإسهام الذى قدمه بحب صادق للأهلي، ولكرة القدم التى قام بدور ريادى فى تأسيس منظومتها فى السعودية الشقيقة. لا يعرف معظم جمهور الأهلى عن علاقة الفيصل به إلا القاعة التى أصر مجلس إدارة النادى بقيادة الراحل العظيم صالح سليم على أن تحمل اسمه، رغم أنه لم يطلب ذلك، بل فوجئ به. أنشئت تلك القاعة بعد فترة طويلة على بداية علاقة عبر خلالها الفيصل عن حبه للأهلى بأشكال عدة كان من بواكيرها أغنية زين النوادى التى غناها العندليب الأسمر فى اليوبيل الذهبى للنادى (1957)، والتى يقول فى مطلعها (تحية وجلالا أيها النادي/ فأنت زين النوادي/ حلية النوادي/ لك أيامك الغراء مشرقة/ تزهى على جمع فيها وأحاد..). كتبها الفيصل فى جلسة قصيرة واحدة لتلحق حفلة اليوبيل الذهبي. ولا ينسى محبو الفن كم أثرى الفيصل الغناء العربى بقصائد رائعة شدا بها فنانون مصريون وسعوديون وغيرهم.

لقد كان عبد الله الفيصل، وسيظل, علما من أبرز إعلاميى أمتنا، وكم يخطئ من لا يعرف أن مثله لا يتكرر، وأن علاقته مع الأهلى كانت فريدة بكل المقاييس.

*نقلاً عن الأهرام المصرية