الرياضة .. أقنعة وأمتعة

** غريب أمر القائمين علي اتحاد الكرة المصري في معالجة وتناول ملف زيارة سما المصري لمقر الجبلاية والتقدم بطلب رسمي لتولي مهمة مدير المنتخب الوطني خلفا للمهندس إيهاب لهيطه تعجب مسئولو الاتحاد وراح بعضهم يسأل ويستفسر عن سبب تواجدها في المقر وكيفية السماح لها بالتقاط مجموعة من الصور داخله وكأنها المرة الأولي التي يزور فيها فنان أو فنانة المقر ويتجول فيه كيفما يشاء يجلس تارة في ضيافة العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي وأخري يحل ضيفا علي المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد وغيره من أعضاء المجلس البارزين.

هي منظومة اتحاد الكرة التي يعلمها القريب من مجلس الإدارة يشاهد ويتابع كيف يستحوذ هؤلاء علي النصيب الأكبر من اهتمام قيادات المجلس والجهاز التنفيذي لا تغلق الأبواب في وجوههم . ويحق لهم حضور التدريبات السرية للمنتخب الوطني . ولا يجرؤ أحد علي منعهم أو التصدي لهم بأي حال من الأحوال . وتصل إليهم دفاتر الدعوات والتذاكر الخاصة بالمباريات الهامة دون أن يطلبها أحدهم وطالما أن الحواجز مرفوعة بهذا الشكل ولا قيود علي الأمر لماذا لا يحلم هؤلاء أو من علي شاكلتهم بما هو أبعد من الصداقات والعلاقات القوية؟!

** لا يجرؤ أحد علي التصدي لنداءات التطهير والضرب بيد من حديد والقضاء علي بؤر الفساد والمخالفات التي تنتشر في الرياضة المصرية ولكن دعونا ننظر بعين فاحصة متأنية لمن أراد ركوب الموجة والتعلق بها للفوز بمكاسب خاصة أو تصفية حسابات قديمة . سنجد بينهم صاحب المركز المرموق والصفة الخاصة الذي فقد وظيفته التي كانت تدر عليه مبالغ طائلة بداية كل شهر بسبب اللائحة والقوانين الجديدة التي تمنعه من شغل هذه الوظيفة والثاني الذي ثبت تورطه في عمليات تزوير وإهدار مال عام ولم يجد سوي تسوية مخالفاته بالدفع حتي لا يتعرض للسجن . والثالث الذي طردته كل الهيئات استنادا لأحكام قضائية متنوعة فأراد المساهمة في الحرب والرابع لفظه ناديه بسبب مشاكله وتجاوزاته فصب غضبه علي اللوائح ومن يقف خلفها.

ثقتي بلا حدود في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في قدرته علي التعامل مع هذه الملفات والإطاحة برءوس الفساد من عالمنا الرياضي في أسرع وقت ممكن معتمدا علي نتائج البحث والتنقيب عن المخالفات . ومستبعدا نصائح أصحاب المصالح.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية