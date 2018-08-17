رونالدو وزيدان لا يعوضان

من شاهد حالة اليأس التي سيطرت على لاعبي ريال مدريد ومعاناتهم أمام الغريم اللدود أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، لا يمكنه إلا أن يتساءل عن الأسباب التي دفعت زيدان إلى الاستقالة بعد أيام قليلة من التتويج بدوري أبطال أوروبا وتربعه على عرش مدربي العالم، وما الأسباب التي دفعت رئيس النادي للاستغناء عن أفضل لاعب في العالم مقابل 100 مليون يورو، وفي المقابل استعداده لدفع ضعف ذلك الرقم مقابل التعاقد مع البلجيكي هازارد، وضعفي ذلك المبلع للفوز بتوقيع نيمار قبل أن يفشل في كليهما.

معاناة ريال مدريد الذي خسر أول ألقاب الموسم أمام غريمه اللدود، ليست سوى البداية، لأن واقع الفريق بعد خروج كريستيانو واستقالة زيدان بحاجة إلى عمل كبير للحفاظ على شخصية الفريق الملكي، الذي تعرض لخسارة هي الكبرى أوروبياً في الظهور الأول له في الموسم الجديد، خسارة كشفت عن حجم الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو وزيدان، فما الذي كان يخطط له بيريز، ولا نعرفه وكان وراء قرار الاستغناء عن أفضل لاعب بمبلغ زهيد، وعدم التمسك بمدرب حطم جميع الأرقام القياسية التي لا يمكن أن يصل إليها أي مدرب في القريب العاجل.

كلمة أخيرة

مخطئ من يعتقد أن ملف رونالدو وزيدان أغلق، بل سيظل مفتوحاً حتى يأتي من يعوضهما وقد لا يأتي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية