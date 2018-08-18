فرصة بيضاء

فوز منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم على تيمور الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد خطوة محفزة قبل لقاء التنين الصيني في المباراة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

أثبت الأولمبي الصيني أنه منتخب قوي، إذ قدم رسالة واضحة من خلال فوزين صريحين على منتخبي تيمور الشرقية وسوريا، حيث جمع ست نقاط وسجل تسعة أهداف، وهذا يدل على أن خطوطه متماسكة وهجومه قوي.

الأبيض يحتاج إلى تهيئة نفسية قبل مواجهة التنين، وعلى الجهاز الفني أن يعمل بقوة من أجل أن يخرج من المواجهة الأخيرة ببطاقة تأهل إلى الدور المقبل.

الاستعداد النفسي للمباراة الحاسمة مع وجود طاقات شبابية في صفوف الأبيض والإصرار على الوصول لمرحلة خروج المغلوب عوامل مهمة لتحقيق الهدف ومواصلة المشوار في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في إندونيسيا.

كل لاعب في تشكيلة الأبيض يدرك واجباته وعليه أن يحرص على تطبيقها من أجل الاستمرار في البطولة، ففي المباريات الحاسمة يجب أن يكون التركيز في أعلى معدلاته حتى لا يستغل الفريق المنافس الهفوات الناتجة عن الغفلة أو الأخطاء الفردية.

لاعبو الأبيض يستطيعون تحقيق هدفهم إذا لعبوا بروح قتالية مع انضباط عالٍ، أي عدم الاعتماد على «الحماس الفوضوي» الذي يساعد على خلق الثغرات ومن ثم يُمّكن الفريق المنافس من تحقيق الفوز.

مواجهة الصين فرصة الأبيض الأخيرة، نأمل أن تُستثمر بأفضل صورة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية