عندما يرتفع علم الدولة على سارية العلم فإنها تمثل لحظات فخر واعتزاز لأبناء الوطن، تلك المشاعر كانت حاضرة عند كل إماراتي وهم يتابعون مراسم رفع علم الدولة في القرية الأولمبية، إيذاناً بوصول البعثة الإماراتية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق اليوم في إندونيسيا وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل، والمشاركة الإماراتية في هذه النسخة استثنائية بوفد رياضي هو الأكبر في تاريخ مشاركاتنا في الآسياد، بلغ عدده 217 رياضياً يمثلون 21 لعبة، والهدف تحقيق رقم قياسي من الميداليات، هو الأكبر في تاريخ مشاركات الرياضة الإماراتية في الآسياد.

الوعود انتهى وقتها وحان وقت التنفيذ والعمل وبعد الاستمتاع باللحظات التاريخية بالمرور في طابور العرض في الافتتاح إلى جانب 45 دولة آسيوية، تكون قد حانت لحظة الحقيقة وتنفيذ تلك الوعود التي أطلقتها اللجنة الأولمبية، المطالبة بتنفيذ وعودها من الميداليات التي تحدثت عنها في لحظة الأعلان عن المشاركة التاريخية للرياضة الإماراتية في الآسياد، ولأن في مثل هذه المناسبات التركيز يجب أن يكون على أساس الكيف لا الكم، ولأننا على قناعة بمدى صعوبة المنافسة وقوتها أمام أبطال آسيا الذين يتصدرون التصنيف العالمي، كنا نأمل أن تكون الوعود في حدودها الواقعية، خصوصاً في ظل تواضع تحضيرات منتخباتنا.

كلمة أخيرة

رفع علم الدولة لحظات تغلفها مشاعر الفخر، لا توازيها إلا اللحظة التي يرفع علم الوطن على منصات التتويج.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية