برغم الفوز!

لو سجل محمود كهربا هدف الزمالك في مرمي المقاصة بعد هدف كاسونجو الأول في أول خمس دقائق من البداية لفاز الزمالك 5/صفر كما فعل في مباراة الاتحاد السكندري.

ولو سجل جون انطوي هدفا واحدا من الاهداف الأربعة التي أضاعها في شباك الزمالك لخرج المقاصة متعادلا.. بل فائزا وتنقلب النتيجة.

نعم الزمالك رصيده الآن سبع نقاط ويتصدر القمة مع سموحة وطلائع الجيش وبيرامديز وسوف يواجه فريق نجوم المستقبل في اللقاء القادم وسيفوز الزمالك حتما حتي لو استعان النجوم بميسي ورونالدو.

برغم فوز الزمالك علي المقاصة وهو فوز غال لم يتحقق بكل أسف منذ ثلاث سنوات وهي مأساة بكل المقاييس.. ففي العام الماضي في آخر لقاء بين الناديين فاز المقاصة 3/1 وقبل عامين فاز المقاصة ايضا علي الزمالك وحصل علي المركز الثاني "الوصيف" بعد الأهلي.. بينما تراجع الزمالك كالعادة.

الزمالك فاز علي المقاصة بهدف كاسونجو بعد خمس دقائق ضربة رأس "طائشة" وحصل علي الثلاث نقاط واعتلي قمة الدوري لكن الاداء كان سيئا للغاية والشكل العام لا يبشر بمستقبل طيب برغم حشد النجوم التي اشتراها وتعاقد معها مرتضي منصور.. اشي من مصر واشي من المغرب واشي من تونس واشي من الكونغو ورجع كهربا وحازم إمام ومحمد ابراهيم ومع هذا كان الزمالك في منتهي السوء ولم تشعر جماهير النادي بالراحة ولم تطمئن للفوز الا بعد صافرة الحكم الدولي محمد عادل.

لابد أن تكون هناك جلسة حساب بين مرتضي ومجلس الادارة مع اللاعب والجهاز الفني ويقال لهم بكل صراحة اما الاداء الرجولي واما العرض للبيع في الميركاتو الشتوي.. ليس هذا هو الزمالك. أين الفن والهندسة وتلاميد المدرسة.

محمود كهربا في منتهي الدلع وامكاناته اكثر من هذا بكثير.. أين اهداف يوسف أوباما؟ أين تسديدات ابراهيم حسن وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز.. أين اهداف الونش ومحمود علاء "بالرأس".

لم يكن في الزمالك نجم سوي محمود جنش ولعل احمد الشناوي يضرب نفسه الآن ميت...........!!

*نقلاً عن الحمهورية المصرية