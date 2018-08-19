صلاح ومخالفة المرور

مخالفة مرورية قام بها النجم المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح قريبا من المنطقة التي يسكن بها، حيث كان يتكلم بالهاتف الخليوي خلال قيادته لسيارته التقطها له عدد من مشجعيه، فشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المشاركين في الحوار يتوقعون دائما أن يصل نجومهم المحبوبين إلى مستوى الكمال، مع أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى.

لقد سلم هؤلاء الذين التقطوا صور المخالفة في شريط فيديو إلى المسؤولين في نادي ليفربول، حرصا وخوفا على نجمهم، وبدوره قام ناديه بالتشاور مع محمد صلاح بتقديم الشريط الذي يظهر به وهو يتكلم بالهاتف خلال قيادته لسيارته في طريق مزدحم إلى الشرطة، لتتم الإجراءات القانونية التي تصل إلى غرامة حوالي 1300 دولار وخصم نقاط من رخصة قيادته، وهو أمر بسيط من حيث القيمة المادية.

مخالفة محمد صلاح.. مخالفة مرورية بسيطة تتكرر آلاف المرات يوميا أو كل ساعة في أماكن كثيرة في العالم وتجري على كافة المستويات.

لكن من الممكن تقبلها من أي إنسان عادي في المجتمع، إلا أنها مستهجنة من النجوم المحببين إلى نفوس الجماهير خاصة الرياضيين منهم، بعد أن أصبحت الرياضة فنا ومتعة ونشاطا إنسانيا ومفيدا ومحببا إلى نفوس البشر، ما جعل بعض نجوم الرياضة أكثر شعبية من نجوم الفن والسياسة والثقافة وأحيانا أكثر نفوذا وثروة منهم خاصة كرة القدم، بعد أن أصبح ثمن اللاعب النجم بعشرات الملايين من الدولارات وربما مئات الملايين في حالات تكررت مرات عدة في الحاضر والماضي القريب.

الملايين في العالم من عشاق كرة القدم يتابعون نجومهم خطوة بخطوة، ولذلك يجب أن يكونوا حريصين على كل تصرف يقومون به لأنهم من أكثر فئات المجتمع الذين ينظر إليهم كقدوة خاصة جيل الشباب الذي يشكل ما لا يقل عن 50 % من عدد سكان معظم دول العالم.

النجم الكروي المتميز ثروة لبلده وناديه إذا تصرف بمستوى نجوميته وأدى دوره في مجتمعه بشكل إيجابي يتناسب وقوة تأثيره في هذا المجتمع.

نعود للنجم محمد صلاح لنقول بأن حب الناس له في مصر والوطن العربي وانجلترا، والعالم جاء قبل كل شيء لأخلاقه العالية وانضباطه وتواضعه وموهبته الفذة وسلوكه القويم الذي توجه بأداء كروي متميز بمستوى أفضل نجوم العالم عززته جماهير الكرة في العالم، ما يتطلب الحفاظ على مسيرته النقية التي أحبه الجميع من أجلها.

*نقلاً عن الغد الأردنية