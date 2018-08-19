الخلاف والاختلاف الكروي!!

* خلق الله البشرية علي مبادئ أخلاقية لا خلاف عليها لأن كل الأديان أقرت واعترفت بها وشددت علي وجودها.. لكن الإنسان هو الذي فكر واختلف.. فظهر الخلاف بين البشر في أمور كثيرة.. لكن يبقي الاختلاف في الرأي والسعي لمعرفة بواطن الأمور وتحليلها مطلوباً وهو ما نطلق عليه الاجتهاد وإلا ما ظهر الأئمة الكبار ليثروا حياتنا بالأفكار والتفسيرات!!

وفي الرياضة حدث ولا حرج عن الصدامات القوية بسبب اختلاف الآراء والاتجاهات. والتي تصل في بعض الأمور لدرجة الخلاف القوي المصحوب بردود فعل عنيفة.. وأظن أن ما حدث من اختلافات في وجهات النظر داخل اتحاد الكرة حول اختيار عناصر جهاز المنتخب الوطني تسبب في صدامات داخل المجلس وصلت للإعلام الذي يتعمد توسيع هوة الاختلاف في وجهات النظر ويصورها كأنها صدامات قاتلة تؤدي للاستقالة!!

حدث هذا بالفعل وهو شيء طبيعي لأن كل مسئول له رؤية ونظرة مختلفة وله تقييمه الشخصي لكل مرشح لتولي أحد المناصب داخل الجهاز الفني الذي سيحمل طموحات المصريين في كأس الأمم والعالم القادمين.

ولا أعرف إذا كان الاختلاف مقصوداً بدليل أنه جاء علي مختلف مناصب الجهاز الفني. أم أنها مجرد صدفة.. هل هي حالة العند والعناد ما بين أعضاء المجلس لتصفية حسابات شخصية لمواقف سابقة؟!

اختلف المجلس حول المدرب أجيري ولوح البعض بالاستقالة!! واختلفوا حول المدرب العام وصوتوا علي اختياره!! واستمر الخلاف لحظة اختيار مدرب حراس المرمي رغم النجاح الذي حققه أحمد ناجي مع المنتخب السابق!!

ولشدة الخلافات وتلويح البعض بالاستقالة وتضافر آراء مجموعة منهم كجبهة رفض.. تم تأجيل اختيار مدير المنتخب الذي يعتبره البعض من أهم المناصب المؤثرة في مسيرة الفريق وانضباط لاعبيه!!

الاختلاف في الرأي حول هذا المنصب كبير بسبب ما حدث في المنتخب السابق وما قيل عن التسيب داخل المعسكر في روسيا.. ورغم قناعتي الشخصية بأهمية الدور الذي قام به مدير المنتخب السابق إيهاب لهيطة ونجاحه فيه طوال مسيرة المنتخب في كأس الأمم ثم سائر المعسكرات السابقة.. لكن بعض أعضاء المجلس يريدون التغيير والتجديد. والمؤسف حقاً أن تمر الأيام ويتم تشكيل الجهاز بالكامل ما عدا هذا المنصب الذي يحمل صاحبه كافة الهموم الإدارية والتنظيمية وتنفيذ كل المهام مستغلاً خبراته الطويلة السابقة وعلاقاته الداخلية والخارجية.

ألوم علي اتحاد الكرة التأخر في تحديد مدير المنتخب وقد اقترب أول معسكر وتجمع في ظل المدرب أجيري.. وموعد لقاء النيجر في الثامن من الشهر القادم.

وأري أن هاني أبوريدة بصفتيه الرئيس والمشرف علي المنتخب أن تكون له رؤيته الخاصة فيمن يستطيع تنفيذ المهمة التي ترتبط أساساً بوجود المشرف نفسه والذي له الحق في اختيار من هو قريب منه وفاهم وصاحب خبرة وتاريخ مثل إيهاب لهيطة.. والله أعلم!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية