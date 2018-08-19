سوبر خالي الدسم

ما زال الصمت يسيطر على موقف السوبر الإماراتي الذي من المقرر أن يجمع العين والوحدة في جمهورية مصر العربية في 25 أغسطس الجاري، ولا توجد أخبار ولا تفاعل لا من قبل اللجنة ولا وسائل الإعلام والأندية أيضاً.

أصيب السوبر الإماراتي بحالة من الفتور نتيجة عدم الاهتمام به من قبل لجنة دوري المحترفين، وضعف المبادرات المتعلقة بالجماهير لحضور المباراة التي تجمع قطبي الكرة الإماراتية، وتعد المواجهة كلاسيكو.

اللجنة التي أثنينا على عملها في وقت سابق تدهورت بشكل غريب قبل بداية الموسم، ويبدو أنها تأثرت بتغيرات داخلية طرأت حتى على المركز الإعلامي، ليغيب الاهتمام الصحافي عن الحدث الذي من المفترض أن يكون على قدر اسم الكلاسيكو.

الجماهير تحدثت كثيراً عن أبرز السلبيات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تبادر اللجنة والأندية بتقديم أي اقتراحات أو مبادرات تساعد جماهير الناديين على حضور السوبر، ناهيك عن ضعف الترويج للقاء.

كنا نأمل أن ترد لجنة المحترفين على حالة الفتور المصاحبة للسوبر الإماراتي، وتوضح أسباب غياب الأخبار الترويجية التي تسوّق للمباراة، خصوصاً أن كل مقومات النجاح يجب أن تكون متوفرة كونها تجمع العين والوحدة.

كنا نأمل الاستفادة من الضجة الكبيرة التي صاحبت السوبر السعودي في لندن، وأن نترجم العمل الذي قام به الأشقاء في السعودية، ولكن من الواضح أننا نعود للخلف في كل موسم ونلتزم الصمت.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية