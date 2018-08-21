الزمالك قادم ولكن !!

پلا شك في أن نادي الزمالك يمتلك هذا الموسم مجموعة من أفضل لاعبي مصر ولديه دكة بدلاء قوية يمكنها أن تحل في الأزمات محل العناصر الأساسية ولكن السؤال الذي يطرحه عشاق الفانلة البيضاء دائما هو هل يمكن أن يعود الزمالك بطلا للدوري هذا الموسم وهي المسابقة الأم التي تحدد بالفعل الفريق الأقوي في أي دولة؟ والإجابة بالطبع تظل مجهولة حتي الآن حول قدرة الفريق علي انتزاع لقب لم يحصل عليه النادي العريق الذي يمثل أحد قطبي الكرة المصرية سوي مرة واحدة طوال 14 عاما متتالية.

پوالحقيقة أن الجماهير المصرية اعتادت للأسف علي أن تحكم بالقطعة أي أنها تهلل وتعبر عن أن فريقها قد عاد الي سابق عهده إذا حقق فوزا عريضا أو مستحقا . ولكنها في المقابل تنقلب علي الفريق وتنشر نقدها اللاذع علي مواقع التواصل الإجتماعي إذا ما تعرض لأي هزة والمؤكد أنه لا يمكن إصدار حكم علي المدير الفني كريستسان جروس أو أي مدير فني آخر أو علي فريق مجدد إلا بعد مرور فترة لا تقل عن 10 مباريات وهذا هو حال أجهزة فنية أخري مثل كارتيرون في الأهلي أو مضوي في الإسماعيلي وغيرهم بينما الأمر مختلف في جهاز فني مستقر مثل حسام حسن في المصري الذي وضحت تماما استراتيجياته علي مدي 3 مواسم متتالية اعتمد خلالها علي لاعبين غير مشاهير وخلق منهم نجوما.

پونعود للزمالك الذي مر بفترة عدم استقرار غير عادية أغلبها إدارية في السنوات الماضية وعلي وجه التحديد عقب السيادة المطلقة للكرة المصرية بالفوز بالدوري والكأس موسم 2014/2015 حيث توالي علي الفريق 23 مديرا فنيا وتم التعاقد مع 84 لاعبا خلال تلك الفترة وبالتالي لم يحقق الفريق البطولة الأكبر وهي الدوري واقتصرت إنجازاته علي البطولات قصيرة المدي مثل كأس مصر والسوبر المصري.

پجروس خاض مع الزمالك 4 مباريات رسمية فقط حتي الآن منها 3 في الدوري حيث تعادل مع بتروجت سلبيا قبل أن يحقق فوزا عريضا علي الاتحاد السكندري 5/1 ثم يكسر حاجزا طويلا من عدم الفوز علي المقاصة ويفوز 1/صفر ثم مباراة واحدة في كأس العرب للأندية أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي.

پوظهرت خلال تلك المباريات الأربع بعض استراتيجيات جروس ولعل أبرزها السيطرة علي منطقة وسط الملعب بحزام حديدي يضم أثنين من أفضل لاعبي الارتكاز في مصر وهما طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويضاف اليهما مساندة جيدة من الأطراف إبراهيم حسن وكهربا ثم الانقضاض بهجوم مرتد سريع يستغل فيه الفريق سرعات كاسونجو ومهارات كهربا وإبراهيم حسن في الأطراف والتحركات الإيجابية ليوسف أوباما الذي يعتبر أفضل لاعب في الكرة المصرية الآن في التحرك بدون كرة وفي خلق المساحات.

پالمشكلة التي مازال الزمالك يعاني منها الآن هي اختراقات المنافسين للعمق الدفاعي خلف حامد وعبدالعزيز وهي الأزمة التي قلل من وطأتها تألق حارس المرمي محمود جنش الذي كان عنصرا أساسيا في الحفاظ علي التعادل أمام بتروجت والقادسية والحفاظ علي الفوز الضيق علي المقاصة.

پوهناك أمور لم تتضح بعد في خطط الزمالك ومنها دور ظهيري الجنب سواء أكان النقاز وحازم إمام يمينا أو فتوح وبهاء مجدي يسارا وكذلك أدوار كاسونجو الهجومية بالرغم من الهجوم الشديد عليه من جانب جماهير الزمالك . وأراه صاحب أدوار ستتضح أكثر لاحقا . ولكن الأهم هو أن الحكم علي الزمالك ومدربه جروس حكما دقيقا مازال بحاجة للمزيد من الوقت. أما الإدارة فسيكون لها كالمعتاد دورا كبيرا فيما تلعبه دائما من أدوار السلبي منها أكثر من الإيجابي!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية