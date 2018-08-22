** كل عام وأنتم بخير.. مازلنا في العيد المبارك.. لا تكثروا من أكل اللحوم.. أقول هذا الكلام لناحري الذبائح والقادرين.. أما الطيبون البسطاء ربنا يرزقهم من عنده.

** بنت صعيدية.. من الصعيد الجواني.. قصدي "الرواني" من مدينة قوص في محافظة الأقصر اسمها يمني أحمد الحضري قدمت نموذجا رائعا للصمود والتحدي وعدم اليأس.. هي طالبة في علمي علوم.. شعرت ان هناك خطأ في رصد درجاتها أو في التصحيح.. لم تفرح بحصولها علي 99% بل قدمت تظلما وتم قبوله وأعيد التصحيح ورصد الدرجات لتكون المفاجأة الرائعة والعظيمة انها الأولي علي الثانوية العامة علمي علوم "أبوها أحمد الحضري وأمها طبيبان واختها فاطمة الزهراء أيضا طبيبة وهي بالطبع ستكون طبيبة نابغة.. تحية لها ولأسرتها ولمحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان "جايز هو رأفت الهجان ـ وتحية للدكتورة هدي المغربي رئيس مدينة قوص يمني تستحق ان يطلق علي المثل "ما ضاع حق وراءه يمني الحضري" الصعيدية بنت قوص التي لابد ان أزورها يوما للتعرف علي العباقرة!!

أما المتسببون في الخطأ فيجب سجنهم وليس عقابهم.

** في الدوري الانجليزي.. فاز ليفربول 2/صفر علي فريق كريستال بالاس في ملعبه.. لم يسجل محمد صلاح أهدافا لكنه السبب في الهدفين الأول من ضربة جزاء والثاني تمريرة ساحرة لساديو ماني.. كما تسبب في طرد أحسن لاعبي كريستال الذي عرقله وهو منفرد.

** الاسماعيلي فيه حاجة غلط.. ليس هذا هو الاسماعيلي.

** الأستاذ الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن ان المدن الجامعية لجامعة القاهرة جاهزة لاستقبال حوالي 15 ألف طالب وطالبة في المدينة الجامعية بالجيزة وفي مدينة الشيخ زايد.

أثق ان المدن الجامعية أعيد تجهيزها وفرشها بأفخر الأثاث والمعدات وأماكن المذاكرة.

شكرا للرجل المحترم الدكتور عثمان الخشت ولكل رجال جامعة القاهرة ومديري المدن الجامعية.

الأيام تجري بسرعة رهيبة.. عدد كبير من الطلبة مازالوا يبحثون عن أماكن في الجامعات والعام الدراسي الجديد علي الأبواب.. والله حرام.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية