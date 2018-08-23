بداية مميزة لعموري

حقق نجم منتخبنا الوطني عمر عبدالرحمن بداية جيدة جداً في أول مباراة له في مشواره الجديد مع الهلال، بعدما حقق الزعيم السعودي لقب السوبر على حساب غريمه الاتحاد في مباراة مميزة من كافة النواحي والتي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.

عموري وبالرغم من أنه لم يشارك في تحضيرات الفريق إلا لأيام معدودة، إلا أنه بدأ متجانساً ومتفاهماً مع اللاعبين بشكل كبير، وتمكن من فرض نفسه في المباراة بالرغم من مدى أهميتها وقوتها، ولا سيما أنه لم يصل إلى الجاهزية المطلوبة.

ونبارك للهلال السوبر السعودي، ونتمنى حظاً أوفر للاتحاد، والجميل أننا شاهدنا مباراة على مستوى عالٍ، وبحضور جماهيري مميز، وتنظيم أيضاً رائع من قبل القائمين على أمر اللقاء.

السوبر السعودي يؤكد أننا مقبلون على مسابقة محلية قوية في الدوري السعودي، في ظل التعاقدات المميزة التي قامت بها الأندية السعودية في الانتقالات الحالية على مستوى اللاعبين والمدربين.

وتمكن الإخوة في السعودية من التسويق لكرة القدم والبطولات المحلية بشكل مميز، ومن المتوقع أن يصل الدوري مع نهاية العام إلى المركز الأول قارياً، وبات محط اهتمام جميع متابعي كرة القدم، نظراً لقوة الأسماء الموجودة.

نتمنى التوفيق لنجم منتخبنا عموري في دوري مميز، ومن الواضح أن الهلال شكل فريقاً على مستوى عالٍ وسيكون له شأنه على صعيد القارة الآسيوية في النسخة المقبلة لدوري الأبطال.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية