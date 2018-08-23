عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة:

** القاهرة جميلة ونظيفة بعد خروج عشرين مليوناً منها.. سافروا لمحافظاتهم.. تبقي معلم وتدخل التاريخ لو منعتهم من دخولها تاني!!!

غادة والي وزيرة التضامن:

** تقرير رسمي خطير يقول إن في مصر حالة طلاق كل 4 ساعات.. الشئ الوحيد اللي نفوز فيه بكأس العالم.

الأهلي:

** الفوز علي الترجي في تونس شيء عظيم.. الأعظم هي استعادة كأس أفريقيا.. بعد طول غياب!!

وليد أزارو:

** يخرب عقلك.. هتعمل مشكلة كبيرة بين تونس والجزائر.

المصري:

** الصعود لدور الثمانية في كأس الكونفيدرالية أعظم إنجاز في تاريخ بورسعيد والمصري.. الفوز بالبطولة يدخلكم التاريخ.

مرتضي منصور:

** ارجعوا في قرار "تجميد" النشاط.. كل الثلاجات مليانة بلحمة العيد ومفيش مكان فاضي "لتجميد" أي شئ تاني.

الاتحاد السكندري:

** أخيراً حققتم الفوز علي الإسماعيلي لأول مرة في الإسكندرية بعد 15 سنة.. قطعاً ستفوزون عليهم في الإسماعيلية بعد 150 سنة!!

محمد صلاح:

** لا يهم أن تسجل طالما ليفربول يفوز وأنت في الملعب تصنع لزملائك الأهداف!

أجيري مدرب المنتخب:

** مباراة النيجر الهامة بعد أسبوعين.. أحسن اختيار وإعداد لاعبي المنتخب.. أي نصيحة لوجه الله و"أجيري" وأجرك علي الله!!

عبدالحميد الهجان محافظ قنا

** البنت الشقية يمني الحضري أولي الثانوية العامة بنت قنا تستحق تمثالاً في ميدان المحطة وتمثالاً صغيراً علي مكتبك!!

نادي الترجي:

** شعار "الترجي يا دولة" أصبح لا قيمة له بعد الهزائم المتتالية من الأهلي.. غيروه إلي الترجي يا قرية!!

الإسماعيلي:

** ضياع 7 نقاط في أول ثلاث مباريات مصيبة.. الموقف خطر لو استمر معناها الضغط والسكر و"الهبوط"!!

أشرف صبحي وزير الشباب:

** كل المصايب والبلاوي اللي عندك سببها ناديك!!

وادي دجلة:

** الأهلي هزم تاون شيب في بتسوانا وهزم الترجي في تونس.. استسلموا وارفعوا الراية حتي لا تصبحون "وادي النطرون"!!

مؤمن زكريا:

** انضبط وبلاش تمرد حتي لا تلعب في دوري الشركات!!

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة:

** الأغنية انتعشت في ولايتك.. عقبال المسرح والسينما.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية