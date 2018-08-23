عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة:
** القاهرة جميلة ونظيفة بعد خروج عشرين مليوناً منها.. سافروا لمحافظاتهم.. تبقي معلم وتدخل التاريخ لو منعتهم من دخولها تاني!!!
غادة والي وزيرة التضامن:
** تقرير رسمي خطير يقول إن في مصر حالة طلاق كل 4 ساعات.. الشئ الوحيد اللي نفوز فيه بكأس العالم.
الأهلي:
** الفوز علي الترجي في تونس شيء عظيم.. الأعظم هي استعادة كأس أفريقيا.. بعد طول غياب!!
وليد أزارو:
** يخرب عقلك.. هتعمل مشكلة كبيرة بين تونس والجزائر.
المصري:
** الصعود لدور الثمانية في كأس الكونفيدرالية أعظم إنجاز في تاريخ بورسعيد والمصري.. الفوز بالبطولة يدخلكم التاريخ.
مرتضي منصور:
** ارجعوا في قرار "تجميد" النشاط.. كل الثلاجات مليانة بلحمة العيد ومفيش مكان فاضي "لتجميد" أي شئ تاني.
الاتحاد السكندري:
** أخيراً حققتم الفوز علي الإسماعيلي لأول مرة في الإسكندرية بعد 15 سنة.. قطعاً ستفوزون عليهم في الإسماعيلية بعد 150 سنة!!
محمد صلاح:
** لا يهم أن تسجل طالما ليفربول يفوز وأنت في الملعب تصنع لزملائك الأهداف!
أجيري مدرب المنتخب:
** مباراة النيجر الهامة بعد أسبوعين.. أحسن اختيار وإعداد لاعبي المنتخب.. أي نصيحة لوجه الله و"أجيري" وأجرك علي الله!!
عبدالحميد الهجان محافظ قنا
** البنت الشقية يمني الحضري أولي الثانوية العامة بنت قنا تستحق تمثالاً في ميدان المحطة وتمثالاً صغيراً علي مكتبك!!
نادي الترجي:
** شعار "الترجي يا دولة" أصبح لا قيمة له بعد الهزائم المتتالية من الأهلي.. غيروه إلي الترجي يا قرية!!
الإسماعيلي:
** ضياع 7 نقاط في أول ثلاث مباريات مصيبة.. الموقف خطر لو استمر معناها الضغط والسكر و"الهبوط"!!
أشرف صبحي وزير الشباب:
** كل المصايب والبلاوي اللي عندك سببها ناديك!!
وادي دجلة:
** الأهلي هزم تاون شيب في بتسوانا وهزم الترجي في تونس.. استسلموا وارفعوا الراية حتي لا تصبحون "وادي النطرون"!!
مؤمن زكريا:
** انضبط وبلاش تمرد حتي لا تلعب في دوري الشركات!!
إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة:
** الأغنية انتعشت في ولايتك.. عقبال المسرح والسينما.
*نقلاً عن الجمهورية المصرية
تلكس إلى
عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة: