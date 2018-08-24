متى يتساوى دفاع الطائرة مع هجومها؟

في كرة القدم بقدر ما تتعدد الخطط الهجومية بقدر ما يقابلها على الطرف الآخر خطط دفاعية مماثلة ومضادة، ولذلك ليس غريبا أن نشاهد في اللعبة أداء متقاربا حتى لو كان الفريقان متبايني المستوى، وفي كرة القدم ذاتها لا نستغرب أو يداخلنا العجب عندما يخرج فريق متعادلا في النتيجة أو حتى فائزا بسبب خطة دفاعية محكمة أمام فريق أفضل منه من كل النواحي، ورغم تعدد الخيارات الهجومية للأخير لم يستطع أن يجد ثغرة يصل منها إلى مرمى الفريق المدافع.

لكن في الكرة الطائرة الأمر يختلف، إذ دائما ما تكون الكلمة للفريق الأكثر شراسة هجومية، لأن الخطط الهجومية متعددة إزاء الدفاع الذي عادة ما تكون خططه شحيحة ومحصورة وأقل، وقد يقول قائل: بأنه أحيانا نرى فريقا يفوز في الكرة الطائرة بسبب حوائط الصد، وهو نوع من الدفاع، ونقول لهذا القائل نعم هذا الكلام صحيح، ولكن هذا الفوز يتأتى في نقاط معينة ومحددة، وليس في كل نقاط الشوط، زد على ذلك أن الحوائط هذه لو لم تكن أثناء دفاعها كانت هجومية لما تفوق دفاعها، وهنا يمكن القول بأن حوائط الصد الهجومية تفوقت على الضرب الهجومي.

وعلى الرغم من التدخلات بين الحين والآخر من قبل خبراء الكرة الطائرة وفقهائها لتحسين القوانين بحيث تساعد على ترك الكرة طائرة وتتداول لأطول وقت ممكن لإيجاد فرجة ممتعة، إلا أن هؤلاء أي الخبراء وواضعو القوانين يصطدمون بتفوق الخيارات الهجومية أمام تضاؤل الدفاع مما يحول دون تحقيق ما يتمنونه.

ومتعة الكرة الطائرة التي يسعى خبراؤها إلى إيجادها تكمن في بقاء الكرة في حالة طيران وتداول واستمرارية لأطول فترة ممكنة، ولكن حتى الآن الخبراء عاجزون عن إيجاد الحلول طالما هدير الهجوم يتضاعف مع الوقت.

ولن يتحقق ذلك إلا إذا تواجدت حلول دفاعية جديدة لتكون على خط من التساوي مع تعدد الحلول والخطط الهجومية أو الاقتراب منها على أضعف الإيمان، وبغير ذلك سيظل البون واسعا بين الهجوم الذي سيواصل سطوته على حساب الدفاع واستمرار التداول، ولكن حتى لا نفقد الأمل نترك السؤال قائما حتى إشعار آخر وهو: هل سيأتي الوقت الذي سنرى فيه كفتا الهجوم والدفاع متساويين أو أقرب إلى التساوي؟ ومتى؟

*نقلاً عن أخبار الخليج البحرينية