مشروع يستحق التحية

ما يحدث حالياً في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. من تعاون وتكاتف بين الوزارات. يبشر بالنجاح والسير علي الطريق السليم لصالح مصر. ولعل من ضمن هذه المشروعات ما تم تدشينه بين وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية والتعليم. وهو مشروع دوري مراكز الشباب والجامعات والمدارس. تحت إشراف الوزير الشاب النشط الدكتور أشرف صبحي. وهي خطوة تستحق التحية والتقدير والمتابعة.

المشروع ببساطة ينسق بين الوزارات الثلاث لاستكمال بعضهم البعض. وضمان توجيه الأمور في مكانها السليم. وبالتالي ضمان الاستفادة لقطاع عريض من شباب مصر والبداية بمسابقة كرة القدم يليها مسابقات أخري. وبالتالي ضمان أيضاً التعاون بين كل الوزارات عن طريق استغلال ملاعب مراكز الشباب المتميزة في إقامة المباريات.

والاجتماع التحضيري للمشروع بقيادة الدكتور أشرف صبحي كان متميزاً وتم طرح كل الأفكار والمعوقات بمنتهي الصراحة والشفافية بعيداً عن الرسميات والمجاملات وكلها أمور مبشرة وبالفعل دارت عجلة العمل بحيث سيخرج المشروع للنور خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر إعلامي متميز يشارك فيه الوزراء الثلاثة. ومن الممكن أن يزيدوا ليؤكد الجميع أن العمل جماعي. وليست هناك مصلحة إلا صالح مصر فقط. وهذا هو الهدف الأساسي والأهم إنكار الذات وهي خطوة جديدة في مصر.

ولكي ينجح المشروع لابد أن تخلص النوايا من الجميع. فالدولة لم تبخل ووضعت الأساس والإمكانيات وبالتالي يتبقي أن يقدم كل شخص أقصي ما لديه. وهذا المشروع من الممكن أن يقدم نجوماً جددا خاصة أن مصر مليئة بالمواهب ولا ننسي أن نجومنا الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح خرجوا من دوري المدارس من قبل وبالتالي الأمر يتطلب إخلاص النوايا.

ولابد أن يلعب الإعلام دوراً رئيسياً في متابعة المشروع والوقوف بجانبه خاصة أنها المرة الأولي التي يحدث فيها هذا التعاون بين كل الوزارات المختصة وبحب.. وبالتالي إلقاء الضوء سيساعد علي تحقيق النجاح. ولابد من المختصين في كل مجال من بذل أقصي الجهد من أجل إنجاح العمل والتعاون. لابد أن يكون شعار المرحلة العمل الجماعي.

وللأمانة التحية واجبة للدكتور خالد عبدالغفار. وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي. وزير التربية والتعليم. وللدينامو الدكتور أشرف صبحي. وزير الشباب والرياضة.. الذي يعمل ليل نهار لصالح نجاح المشروع. وتقديم كل وسائل الدعم له. وبالتالي طالما هناك هذا الحماس. فالنجاح مؤكد خاصة المتابعة التي يتلقاها المشروع وتشكيل لجنة عليا من الوزارات الثلاث. وتحت إشراف الوزراء لحل أي معوقات. وهذا هو المفترض حدوثه في كثير من المشروعات لصالح مصر وبالتالي الكل في انتظار انطلاق المشروع.

أيضاً التحية واجبة بالمناسبة للدكتور أشرف صبحي. لحرصه علي عودة الجماهير وما يجهزه من حملات ستظهر قريباً في الإعلام والشارع المصري وبالتوفيق دائماً لصالح مصر.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية