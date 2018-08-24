ناجي شاكر.. والليلة الكبيرة "1"

إذا كان رونالدو وميسي ومحمد صلاح ومودريتش هم أعظم لاعبي كرة القدم في العالم فإن ناجي شاكر انطون هو أعظم فنان تشكيلي في فن تصميم العرائس في العالم بلا منازع وهو متعدد المواهب في تصميم العرائس والديكورات والافراح والموسيقي وهو أحد مؤسسي فن العرائس ومسرح القاهرة للعرائس في مصر.

رحل ناجي شاكر عن عالمنا هذا الأسبوع تاركاً تاريخا عظيما.

عرفت مصر فن العرائس أواخر الخمسينيات عندما كان يحيي حقي رئيساً لمصلحة الفنون.

كان الراعي في روسيا درومانما وأعجب بفن العرائس وكان في مصر شخصية الأراجوز التي أبدع فيها محمود شكوكو.

جاءت إلي مصر ثلاث خبيرات في فن العرائس من رومانيا هن يوانا التي قامت بتدريب أول مجموعة فنانين علي تحريك العرائس وأخرجت مسرحية الشاطر حسن وصمم العرائس والديكور وساعدها في الإخراج ناجي شاكر.

قامت مزيوانا بتدريب أول مجموعة مصرية علي فن العرائس منهم صلاح السقا ــ إبراهيم سالم ــ فكري أمين ــ نعيمة مصطفي ــ فيكتور ميخائيل ــ إبراهيم رجب الذي أصبح موسيقاراً شهيراً بعد ذلك ــ عنتر حافظ ــ أحمد أبوالنجا.

بعد ذلك جاءت خبيرتان من مسرح ساندريكا بوخارست في رومانيا هما تورينا تانا سيسكو وفنوريكا تيودورو.

تم تشكيل الفرقة الثانية من عرائس الماريونيت عام 1960 وكانوا يتدربون في مكان صغير في حي عابدين ومنهم محمد شاكر ولطفي السيد وسمير فريد وعادل فريد وفوزية عبداللطيف ومريم عبداللطيف وسامي عبدالنبي وسميرة الويشي ونبيل صلاح الدين ونبيل مصطفي وصبري صالح.

في هذه الفترة قدموا مجموعة من الأوبريتات بعثة عرائس الماريونيت "الخيوط" كان أولها الشاطر حسن اخراج المخرجة الرومانية يوانا تم النبيل والوردة ــ بعدها قيراط حورية ــ ثم بنت السلطان والديك العجيب ومجموعة منوعات كوميدية. ضاحكة.

ثم كانت قنبلة مسرح العرائس وهي أوبريت "الليلة الكبيرة" التي كتبها صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي واستوحي فكرتها صلاح جاهين عندما كان في زيارة للشاعر التونسي بيرم التونسي في شارع النواوي بالسيدة زينب وانحشر في الزحام بشارع السد بجوار السيدة زينب وجلس في محل لبيع الحمص والحلاوة حتي خف الزحام في الصباح.

غداً نكمل الحكاية!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية