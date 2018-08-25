الدوري الأغلى عبر التاريخ

أرقام مدوية وأسماء رنانة واستقطابات من العيار الثقيل لاعبون ومدربون عمل جبار ومتواصل حتى اللحظات الأخيرة من موعد التسجيل، كل ذلك لا شك سيجعل من الدوري السعودي الذي سينطلق الخميس القادم بحلته الجديدة إحدى أقوى بطولات الدوري في العالم وفق ما هو مخطط له من قبل هيئة الرياضة وبما يتوافق مع رؤية 2030، وبالتحديد في الجزئية التي تتعلق بدعم الأندية لتحقيق التميز رياضيًّا وإقليميًّا وعالميًّا كما جاء تفصيلاً في برنامج التحول الوطني 2020.

فبعدما أعلن نادي الهلال رسميًّا عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي جوميز بمبلغ "6" ملايين يورو، احتل الهلال المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية للاعبيه غير السعوديين كافة وفق موقع Transfermarkt.com بمبلغ "25.65" مليون يورو أي ما يعادل "111.32" مليون ريال، متقدمًا على الاتحاد الذي جاء في المركز الأخير بين الكبار من حيث الإنفاق على التعاقدات مع اللاعبين غير السعوديين بعكس تطلعات وأمنيات جماهير العميد التي كانت تمني النفس بموسم استثنائي بعد زوال غمة الديون والمنع من التسجيل، ولكن بواقعية فإن التعاقدات المعلنة لا تساعد على تحقيق هذه الأمنيات، عمومًا إجمالي قيمة عقود اللاعبين غير السعوديين في الاتحاد بلغت "23.45" مليون يورو ما يعادل "101.77" مليون ريال، في حين احتل النصر الصدارة بعد تسجيل حمد الله بمبلغ "50.10" مليون يورو أي "217.43" مليون ريال، ويحل الأهلي ثانيًا بمبلغ "36.82" مليون يورو ما يساوي "159.80" مليون ريال بعد إضافة اللاعب دي سوزا.

إجمالي قيمة اللاعبين في الدوري السعودي سوف تصل بحسب الموقع نفسه إلى نحو "287.05" مليون يورو أي "1.21" مليار ريال، في حين جاء أغلى اللاعبين أحمد موسى لاعب النصر بمبلغ "16.5" مليون يورو بما يعادل "71.61" مليون ريال، ثم لاعب الأهلي دي سوزا بمبلغ "12.5" مليون يورو أي تقريبًا "54.25" مليون ريال، فلاعب النصر جوليانو بمبلغ "12" مليون يورو بما يساوي "52.08" مليون ريال.

أما فيما يتعلق بمتوسط الأعمار فالأكبر يتصدره فريق الحزم، حيث بلغ معدل أعمار لاعبيه "30.4" سنة، ثم الباطن "28.9" سنة، وبعدهما الفيحاء "28.4" سنة، وفي المقابل فإن متوسط أعمار اللاعبين الأصغر سنًا فالاتحاد والاتفاق يأتيان في المقدمة بـ "25.9" سنة، وبعدهما الشباب "26.1" سنة.

كل التوفيق أتمناه لكل أندية الوطن في هذا الموسم الاستثنائي وإن كنت أتوقع أن سلم ترتيب الدوري سيتطابق مع سلم ترتيب الإنفاق.



*نقلاً عن الرياضية السعودية