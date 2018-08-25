السوبر الإماراتي علي أرض الكنانة

علي أرض مصر ترتفع الأعلام الإماراتية عندما يلتقي الوحدة والعين في السوبر الإماراتي للكرة ولعل اختيار مصر لإقامة السوبر للمرة الثانية دلالة أكيدة للترابط القوي الذي يحكم العلاقات المصرية الإماراتية علي كافة المستويات.

والسوبر الإماراتي علي الأراضي المصرية يعد رداً للسوبر المصري علي الأراضي الإماراتية وبمفهوم اوقع تبادل كروي محترم علي أعلي مستوي وبالتأكيد ستتواجد الجماهير الإماراتية في ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة أحد فريقيها من أجل نيل شرف الفوز بالكأس السوبر.

الاهتمام بالسوبر الإماراتي وصل لدرجة كبيرة جداً من قبل المسئولين هنا وهناك باعتبار أن اسم الشيخ زايد أو كما يطلقون عليه زايد الخير ارتبط بكل كبيرة وصغيرة من تطور الكرة الإماراتية وبالتالي سيكون الحضور الكبير للمباراة من داخل الملعب متمثلا في عديد من الشخصيات الهامة التي يتقدمها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصر والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأيضاً وزير الرياضة الإماراتي ورئيس اتحاد الكرة هناك وبالتالي ستكون الصحبة واللمة عربية بنكهة مصرية إماراتية وما أروعها من ليلة أحلي من ألف ليلة وليلة.

بالتأكيد ستكون الميول عيناوية للجماهير المصرية باعتبارها عاشقة لنجمها حسين الشحات الأفضل في دوري الإمارات أو الخليج العربي وبالتالي ستكون داعمة للاعب الذي يحظي بحب الجماهير المصرية وهذا لا يؤكد علو كعب العين علي الوحدة الذي يشهد التاريخ الإماراتي بهذا الفريق العريق.

علي العموم ستكون سهرة كروية ممتعة للكرة الإماراتية علي الأراضي المصرية وبتحكيم إماراتي يزيد من التهاب وروعة وحماس اللقاء وأيا كان الفائز أو الخاسر فالإمارات هي الفائزة كما فازت الأندية المصرية هناك بالالقاب والبطولات علي الأراضي الإماراتية.

الدكتور محمد فوزي المتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة مجهود خارق ومتميز في ديوان الوزارة وإمكانيات بشرية وخبرة كبيرة تدعو للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة ومجهود في استقبال فريقي العين والوحدة وتذليل كافة العقبات لانجاح مهمتيهما قبل مباراة السوبر.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية